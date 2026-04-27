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La Ciudad |En medio del conflicto actual

Caída abrupta de pasajeros: más de medio millón abandonó el micro

Según datos de la empresa con mayor presencia en La Plata, se registraron 551.446 usuarios menos entre marzo del año pasado y el corriente. Las líneas Norte, Sur y 518 fueron las más afectadas: superior al 20 %

Caída abrupta de pasajeros: más de medio millón abandonó el micro
27 de Abril de 2026 | 02:43
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La empresa Unión Platense -que reúne casi una decena de líneas de colectivos cuya función es unir los cuatro puntos cardinales de la Ciudad- exhibió, en diálogo con EL DIA, un descenso alarmante en la cantidad de pasajeros: entre marzo 2025 y marzo 2026 registraron 551.446 usuarios menos; una variación del 13,28 por ciento. Más números: en el 2025, 4.151.652 platenses se subieron al colectivo durante marzo pero, en 2026, la cifra cayó a 3.600.206.

La tendencia a la baja de usuarios se contextualiza en semanas llenas de incertidumbre y de negociaciones interminables entre las empresas de colectivos, el gobierno provincial y las autoridades nacionales. No obstante, en el ínterin del tire y afloje, en la Ciudad se vieron paradas abarrotadas de pasajeros, esperas interminables y micros -con una frecuencia de circulación más esporádica- colmados de personas.

La situación, asimismo, excede el territorio local. Daniel De Ingenis, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), contó a este diario: “Respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), hay una merma del orden del 20 por ciento en los días hábiles. En La Plata, creería que sucede lo mismo” y agregó: “La caída de pasajeros se fue profundizando durante abril”.

Números y causas

Los datos enunciados por Unión Platense coinciden, en proporción, con los otorgados por la Cetuba y con los del Amba.

Las líneas 202, 273 y Este sufrieron, en un año, un derrumbe de casi 100.000 pasajeros.

Sin embargo, en proporción a la cantidad de usuarios, los servicios más afectados por el cimbronazo fueron Norte, con un 21,83 por ciento menos; Sur, con un 21, 15 por ciento y 518; un 23,35.

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En cuanto a las causas, son muchos los factores que convergen en el análisis.

Uno de ellos el aumento sostenido del colectivo desde el año pasado y el que se está llevando a cabo en 2026, donde el boleto creció mensualmente con la actualización automática mensual ya conocida (IPC del Gran Buenos Aires más 2 por ciento) más el ajuste extraordinario del 10 por ciento en marzo. Otro, recae exclusivamente en la problemática que se gestó a inicios de abril y continúa en desarrollo: la reducción de frecuencias de los colectivos.

No obstante, desde la empresa Unión Platense ante la consulta de este diario, advirtieron “no tener certezas de por qué bajó” aunque vaticinan “múltiples factores, entre ellos, la situación económica”.

En tanto, De Ingenis dijo: “El descenso de pasajeros va de la mano con la caída de la industria, la construcción, el comercio. También afectan los salarios por debajo de la inflación”.

En un segundo estrato de causas, detalló: “Hay que tener en cuenta los hábitos que cambiaron pos pandemia, como el home office o trámites a distancia. Además, con la caída de salarios, hay mayor uso de bicicletas, monopatín y viajes por aplicación”.

Reuniones próximas

En paralelo al deterioro del servicio y la caída en la cantidad de pasajeros, la crisis del sistema aceleró la agenda de reuniones entre empresarios y autoridades provinciales y nacionales.

Según indicaron desde Cetuba, en los últimos días se ajustó la estructura de costos correspondiente al período enero-abril, incorporando el impacto del acuerdo paritario firmado a fines de enero, mientras las cámaras empresarias avanzan en la elaboración de propuestas destinadas a re ordenar el funcionamiento del sistema. No obstante, ante la consulta de este diario sobre el cierre de las negociaciones, desde el sector advirtieron: “No hay ninguna certeza por ahora”.

En ese marco, las entidades del transporte prevén presentar una batería de iniciativas ante el Gobierno Provincial y, el próximo jueves 30 de abril, harán lo propio ante autoridades nacionales. Entre las principales propuestas figura la posibilidad de modificar el esquema de subsidios para que sean asignados directamente al pasajero y no a las empresas.

También se analiza la implementación de un sistema de “check in” y “check out”, que permitiría que cada usuario abone en función de la distancia recorrida, así como la reducción de las comisiones vinculadas al procesamiento de transacciones del sistema SUBE, con el objetivo de aliviar los costos operativos.

En paralelo, el Gobierno Provincial convocó a una instancia de Consulta Ciudadana prevista para el 4 de mayo, dirigida a usuarios del transporte urbano y suburbano de jurisdicción provincial, incluidos los servicios que conectan el Gran La Plata. Allí se expondrá una posible modificación en la fórmula de actualización mensual del boleto, incorporando un ítem específico vinculado a las variaciones coyunturales de costos, especialmente el combustible, cuyo incremento en marzo rondó el 20 por ciento.

 

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