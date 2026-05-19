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La Plata | Multas, secuestro de vehículos y aprehensiones, el saldo de nuevos operativos viales

La Plata | Multas, secuestro de vehículos y aprehensiones, el saldo de nuevos operativos viales
19 de Mayo de 2026 | 11:35

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Con el objetivo de reforzar la prevención, la seguridad vial y el ordenamiento urbano en La Plata, durante la última semana la Municipalidad concretó nuevas tareas de control y prevención en distintos barrios del partido.

En ese sentido, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia realizó operativos de control junto al Ministerio de Transporte bonaerense destinados a detectar transportes ilegales de pasajeros e irregularidades en transportes de carga. 

Además, se desarrollaron operativos dinámicos de control vehicular en las calles 32 y 4, 15 y 33, 72 y 133 y 38 y 116 en los cuales se labraron 1.742 actas; se secuestraron 68 vehículos por diferentes infracciones; se concretaron 180 acarreos y se notificaron vehículos abandonados.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Municipio a cargo del intendente Julio Alak realizó procedimientos de control y desarrolló operativos de saturación en jurisdicciones de las comisarías 3ª, 5ª, 10ª, 12ª, 14ª y 16ª y el Destacamento Arana. En total, se fiscalizaron 186 vehículos y se secuestraron 38 motos.

En ese marco, además, se concretaron 11 aprehensiones por distintos hechos delictivos y contravenciones, entre ellos cuatro personas por caza ilegal y otra por circular con una licencia de conducir apócrifa, y se brindó apoyo a la Comisaría 16ª durante el traslado de una camioneta con 4 aprehendidos. 

Vale señalar que las tareas seguirán realizándose de manera sostenida en todo el Partido para fortalecer la convivencia, mejorar la circulación y reforzar la seguridad en los distintos barrios de la ciudad.

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