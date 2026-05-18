Trenes y colectivos más caros: el impacto de los nuevos valores entre La Plata y CABA

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El incremento en las tarifas del Tren Roca y de los servicios de colectivos 129 y 195 golpea la economía de estudiantes y trabajadores, quienes afirman una brecha creciente entre sus ingresos y el costo de movilidad
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La rutina de miles de pasajeros que se desplazan diariamente entre La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se vio sacudida por un nuevo ajuste en los cuadros tarifarios. El aumento en el Tren Roca y en las líneas de colectivos 129 (Misión Buenos Aires) y 195 (Metropol) se convirtió en un gasto adicional que los usuarios deben absorber en un contexto complejo. Para muchos que arribaban a la Estación de Trenes platense y la Terminal de Ómnibus, la noticia llegó de golpe al momento de apoyar la tarjeta SUBE en la lectora.
Uno de los sectores más afectados es el estudiantil. A pesar de la existencia del boleto universitario, muchos alumnos aún no cuentan con este beneficio o enfrentan dificultades para tramitarlo. Una de las pasajeras que dialogó con Diario EL DIA, quien cursa sus estudios en la facultad los lunes y viernes, relató su sorpresa al notar el incremento: “Me acabo de dar cuenta en el micro”. Y añadió: "Le voy cargando la SUBE de muy cada tanto. Cuando se puede se carga... yo le cargo siempre a 5000".
En el Roca, el boleto a Constitución supera los $500 pesos y los colectivos se suman con un alza de 2% / R. Acosta
La situación se repite con otros jóvenes que deben realizar combinaciones complejas. Otro joven estudiante, quien viaja desde Florencio Varela y utiliza dos trenes para llegar a su destino académico, manifestó su preocupación por los aumentos mensuales proyectados: “Me jode bastante... vengo a la Universidad y todavía no habilitaron a muchas personas del boleto estudiantil así que complicado”.
Trabajadores y el desfasaje salarial
Para quienes viajan por motivos laborales, el transporte se ha convertido en uno de los puntos más pesados dentro del presupuesto mensual. Un pasajero, que utiliza el servicio de colectivos que conecta La Plata con Capital Federal, estimó que su gasto oscila “entre 40.000 y 50.000 pesos” mensuales. Con un tono irónico, otra usuaria comentó: “Que afortunados que somos. No nos mandaron una cartita a cada uno diciéndonos si estamos de acuerdo con el aumento tampoco".
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En ese sentido, muchos de los pasajeros concluyeron en la falta de proporcionalidad entre el costo de vida y los ingresos. Ante ello, un pasajero, que se traslada cuatro veces por semana analizó: “Es complicado porque los sueldos no aumentan de la misma proporción entonces se complica”. Este usuario recordó que anteriormente pagaba alrededor de cuatro mil pesos, pero que la acumulación de viajes y la indexación mensual de las tarifas crean un panorama incierto.
El incremento forma parte de un plan de actualización tarifaria escalonado que se aplicará en cinco etapas hasta septiembre. Esta primera suba fue del 18%, llevando el boleto mínimo de $280 a $330. A partir de esa base, el ajuste continuará el primer día de cada mes: en junio aumentará un 15%, en julio un 13%, en agosto un 12% y en septiembre un 10%, por lo que el pasaje más económico llegará a $530.
La segunda sección, que abarca recorridos de entre 12 y 24 kilómetros, como el trayecto entre La Plata y Hudson, pasó a costar $429 y llegará a $689 en septiembre. En tanto, para viajes de más de 24 kilómetros, como el tramo que une La Plata con Constitución, el boleto cuesta desde hoy $528 y alcanzará los $848 en septiembre.
Además, quienes aún no tengan registrada la SUBE afrontarán un costo mucho mayor. En esos casos se aplicará una tarifa plana de $1.100 en mayo, que aumentará de manera progresiva hasta llegar a $1.700 en septiembre. Por eso, desde los organismos oficiales volvieron a recomendar registrar la tarjeta para evitar pagar el recargo.
Los servicios ferroviarios con una suba de un 18% / R. Acosta
A la suba en los trenes se suma también el aumento en los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA y conectan La Plata con la Buenos Aires. El impacto se siente especialmente en dos líneas clave para los platenses: la 195, ex Costera y actualmente operada por Metropol, y la 129, a cargo de Misión Buenos Aires.
El pasaje desde La Plata tiene hoy un valor de $4.709 y, con el incremento del 2% dispuesto por la Secretaría de Transporte, pasará a costar $4.803.
El nuevo cuadro tarifario alcanza a las líneas nacionales que cruzan la avenida General Paz y el Riachuelo entre la Ciudad y el conurbano bonaerense. Según lo establecido, el boleto mínimo en estos servicios aumentará de $700 a $714.
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