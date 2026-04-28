“Lo peor ya pasó”: según Milei, el ajuste “lo pagó la casta”

Con ataques e insultos al kirchnerismo, los empresarios y el periodismo, el presidente, Javier Milei, cerró anoche la cena de la Fundación Libertad con un discurso en el que justificó el ajuste: “Lo pagó la casta”, advirtió y aseguró que es “el presidente que menos gana de América Latina”. También responsabilizó por la suba de la inflación a un supuesto ataque “coordinado” de empresarios, medios y políticos. El evento sentó en una misma mesa a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en otra muestra de respaldo del Gobierno al funcionario investigado por la Justicia. De la convocatoria también participó el exmandatario, Mauricio Macri, aunque trascendió que no intercambiaron palabras ni saludo con el Presidente.

Al comienzo de su disertación, que se extendió por casi 90 minutos, Milei se solidarizó con el presidente de Estados Unidos tras el tiroteo durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington: “Quiero expresar mi más enérgico repudio al intento de asesinato a Donald Trump. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política contra el mundo libre”, dijo, le apuntó por ello a la izquierda y al marxismo.

Luego, anticipó que con su mensaje buscaría demostrar que “las ideas de la libertad funcionan” y se jactó de haber hecho “el ajuste más grande en la historia de la Argentina”.

En el primer tramo dedicado a Cristina Kirchner, continuó: “Redujimos el tamaño del sector público nacional, que ronda los 15 puntos del PBI. Si quisiéramos compararlo con otras épocas, deberíamos corregir por el acto de populismo salvaje de la presidiaria (en referencia a la expresidenta), cuando empezó a dar jubilaciones sin aportes. Eso hizo que fuera más alto el peso del sector público para respetar el derecho adquirido por parte de los jubilados”.

También cargó contra el kirchnerismo, al abordar el tema de la deuda pública: “Durante el gobierno de Mauricio Macri, la deuda subió en US$ 60.000 millones de dólares. Quiere decir que los US$320.000 millones de dólares restantes son todos del kirchnerismo. Si hay alguien que ha endeudado a este país, comprometiendo a las generaciones futuras, es el kirchnerismo”, aseguró, mientras prometió que con su gestión “tarde o temprano el riesgo país se va a destrozar porque vamos a honrar las deudas. Somos un pagador serial”.

Criticó a su vez “las mentiras del kirchnerismo. No saben sumar dos más dos, el mejor exponente es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires (dijo, refiriéndose a Axel Kicillof)” para luego enumerar: “Néstor Kirchner dejó mas inflación de la que recibió. Y Cristina Kirchner hizo lo mismo, luego Mauricio Macri y muchísima más inflación dejó Alberto Fernández”.

Después, reconoció que el dato del 3,4% de inflación en marzo “es un número horrible. Pero tiene un sentido” y argumentó: “La inflación había empezado a caer de manera profunda. Pero luego del resultado de mayo y la victoria de Manuel (Adorni) en las elecciones porteñas, la política salió a jugar. Lo que hubo a partir de la elección fue un saboteo enorme, donde se coordinaron empresaurios, medios de comunicación, políticos y opinadores, para destruir el programa económico. Quisieron destruir el equilibrio fiscal”, acusó.

“Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política que no se pudo llevar puesto el programa, y que además la gente apoyó en las elecciones. Los datos están mostrando que somos el mejor gobierno de la historia a pesar de que no le guste a la Izquierda. La cantidad de empleo subió. Cayeron los formales y crecieron los informales. La economía creó empleos, son informales, mandamos la ley de modernización laboral para que sean absorbidos”, continuó.

En este punto, arremetió contra esos sectores por supuestamente haber orquestado un “ataque especulativo” que “nunca se vio en la historia de la Argentina”. “Llevaron el Riesgo País a 1500, quisieron hacer un golpe de Estado. Destruyeron el capital de trabajo de la economía, pero pudimos mantenernos a flote por la solidez del programa”.

Pese a la suba de la inflación, confió en que “lo vamos a derrotar”, pero aclaró: “Vamos a seguir haciendo lo que dice la teoría económica y la evidencia empírica. No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia. La base monetaria sigue siendo la misma, por lo tanto, en algún momento va a caer”.

Tras defender que su Gobierno sacó “a 14 millones de personas de la pobreza” y pedir “no dejarse psicopatear por los kukas”, el Presidente se refirió al ajuste. Aseguró que lo “pagó la casta” y, señalándose a él mismo, afirmó que fue al que peor le fue en términos reales: “Soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. Soy el presidente que menos gana en América Latina”, soltó.

También le dedicó exabruptos a la gestión de Alberto Fernández: “Esos hijos de puta hicieron que murieran 130.000 argentinos (durante la pandemia) por hacer populismo”, dijo casi al final y, volviendo sobre la inflación, concluyó: “Tarde o temprano vamos a derrotarla”.