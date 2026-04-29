Emotivo mensaje del papá de Kim en el día en que hubiera cumplido 9 años: “Te extraño, nunca me olvides”

El recuerdo llega a poco más de un año del crimen que conmocionó al país y tras la condena a 23 años y cuatro meses de prisión para Tobías Godoy, hallado culpable por el homicidio en ocasión de robo.

Marcos Gómez, el padre de Kim, compartió un conmovedor mensaje en redes sociales al recordar a su hija en la fecha en la que hubiera celebrado su noveno cumpleaños. Con palabras cargadas de dolor, amor y memoria, expresó lo difícil que resulta atravesar el paso del tiempo sin su presencia.

“A medida que pasan los meses me voy dando cuenta lo que más cuesta de seguir día a día sin vos, las fechas especiales como la de hoy que deberías cumplir 9 años”, escribió, al tiempo que relató la angustia que siente al escuchar a su otro hijo decir cuánto la extraña y preguntarse cómo recordarla.

En la publicación, contó que la familia decidió homenajearla junto a sus compañeros y docentes del colegio. “Hoy elegimos compartir con tus amigos y amigas del colegio, hoy te buscamos ahí entre las risas y las canciones”, señaló. También relató un momento especial que le compartió una maestra: la aparición de una mariposa en la ventana mientras hablaban de Kim, un gesto que eligió tomar como una señal.

“Realmente ir al colegio fue una elección más que buena, ver a todos contentos sonriendo, sobre todo a tu hermano, esa es la manera que me acaricia el alma”, expresó.

El crimen de Kim ocurrió el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo, cuando la niña viajaba junto a su madre en un Fiat Palio y ambas fueron abordadas por dos adolescentes que les robaron el vehículo. La mujer logró escapar, pero la menor quedó atrapada por el cinturón de seguridad.

Durante la fuga, los delincuentes intentaron arrojarla por la ventanilla, pero su cuerpo quedó enganchado y fue arrastrado durante unas quince cuadras, hasta que el auto chocó contra un poste de luz y cayó en una zanja. Cuando la policía llegó al lugar, encontró a la niña sin vida debajo del vehículo.

Por el hecho, el pasado 16 de marzo el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de La Plata condenó a 23 años y cuatro meses de prisión a Tobías Godoy, quien tenía 17 años al momento del crimen. Los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada lo declararon culpable del delito de homicidio en ocasión de robo, en línea con lo solicitado por la fiscalía.

El otro adolescente involucrado tenía 14 años al momento del hecho y es inimputable según la legislación vigente. Actualmente permanece alojado en un instituto de máxima seguridad por un plazo de dos años.

Tras conocerse la sentencia, Marcos Gómez habló con la prensa y aseguró: “Pasó lo que esperaba que suceda. El mensaje de la Justicia está clarísimo. Me quedo tranquilo de que el camino es por ahí. No puede volver a pasar esto”.

Además, recordó los años compartidos junto a su hija y la familia que construyeron juntos. “Me quiero quedar con los 7 años casi 8 que vivimos juntos llenos de aventuras, viajes, campamentos, pescas y actividades”, escribió.

Sobre el final del mensaje, dejó una frase profundamente emotiva: “Si pudiera escribir de nuevo nuestra historia la quiero tal cual fue aunque me rompa en mil pedazos”.

Y cerró con una despedida llena de amor: “Te extraño, nunca me olvides ni me dejes de iluminar. Siempre fuiste especial y lo seguís siendo”.