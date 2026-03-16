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"Era necesario cerrar esta etapa tan dolorosa": el testimonio de los padres de Kim y la acción solidaria en La Plata

"Era necesario cerrar esta etapa tan dolorosa": el testimonio de los padres de Kim y la acción solidaria en La Plata

foto: iván campos

16 de Marzo de 2026 | 20:47

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Marcos Gómez, el papá de Kim, expresó su alivio por la resolución judicial y señaló que la sentencia era la que esperaba. “Era necesario cerrar esta etapa tan dolorosa. Sinceramente, pasó lo que esperaba que suceda. El mensaje de la Justicia está clarísimo y me deja tranquilo. Estas cosas no pueden volver a ocurrir”. Por la tarde, encabezaron una colecta solidaria de útiles en el club Real Infantil. 

"Siempre intenté ser claro y desde el respeto, quizás hoy es el primer día en el que puedo bajar la guardia", reconoció Marcos. Y agregó sobre la iniciativa solidaria: "Esa prevención que tanto se habla la vamos a hacer nosotros, pero con nuestros valores. La gente confía, está en los resultados y creemos que ese es el camino". 

"Tenemos la idea de llevarle infraestructura a los clubes, para que tengan un lugar digno donde hagan sus actividades. Es lo mínimo que se merecen", expresó.

Por la tarde, en el club se reunió una gran cantidad de elementos primordiales para que los chicos puedan acudir a las escuelas con todos los útiles. Con el correr de los minutos, un importante número de chicos y adolescentes concurrieron al club ubicado en 29 y 78 para recibir una mochila equipada con cuadernos y útiles, además de pasar un grato momento en una jornada muy emotiva.

En ese marco, el padre de la menor asesinada sostuvo que el caso también abrió un debate más amplio sobre el rol del Estado frente a los menores en conflicto con la ley. Según planteó, más allá de las condenas, es fundamental avanzar en políticas que apunten a la reinserción social.

“Hay una lucha que estamos haciendo, que tiene que ser importante. A los chicos los encierran y no se los trabaja… Por más que estén encerrados, van a salir”, expresó. Y agregó que, si no reciben herramientas reales para reinsertarse, el problema continuará: “Si no les dan herramientas, herramientas serias, enseñarles que estas cosas están mal, vamos a estar complicados”.

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“Perder un hijo y, quizás de la manera que me tocó a mí y a Florencia (la madre), debe ser una de las cosas más horribles que pueden existir en el planeta. Las noches son difíciles y el despertarse ya cuesta. Pero me lleno de lo que fue mi hija, algo hermoso. Cuando la despedí en la morgue, estaba con una sonrisa”, cerró emocionado.

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