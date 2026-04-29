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Policiales |TRAS UNA RECORRIDA POR LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE ESE SECTOR DE LA CIUDAD, EL DIA DIALOGÓ CON LOS DAMNIFICADOS

El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

La inseguridad transformó la rutina en la Zona Norte. Mientras vecinos custodian sus casas y comerciantes duermen en sus locales para evitar robos, denuncian una escalada de violencia con delincuentes armados

El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

EL DIA en su recorrida por un sector de City Bell. Eugenio (derecha) relatando un salvaje robo sufrido

29 de Abril de 2026 | 03:47
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En City Bell, la noche ya no es para dormir. Es el momento en el que muchos vecinos sienten que quedan a la deriva. No se trata de un hecho aislado, sino de una seguidilla que se repite y que, según quienes viven y trabajan en la zona, ya se volvió parte de la rutina. En una recorrida de EL DIA por el sector de 464 entre 28 bis y 28 -a metros del country de Estudiantes- y también por el centro comercial de Cantilo, el diagnóstico fue contundente: hablan de una “zona liberada”, donde el delito manda.

 

“Entran de una forma muy violenta, a piedrazos o patadas. Es insostenible, todos los comerciantes de la zona en la misma situación y no hay una respuesta policial”

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Comerciante

 

El testimonio de quienes viven allí expone un cambio profundo en la vida cotidiana. “Cuesta mucho dormir, tenés que hacerlo con un ojo abierto. De repente te encontrás con una persona dentro de tu casa”, relató Guillermo, frentista de la zona. Su voz no es la única que da cuenta de esa sensación. “A la noche te sentís entregado”, agregó, y describió un escenario en el que los ladrones actúan “armados, con chalecos antibalas y listos para situaciones violentas”.

La falta de descanso dejó de ser una consecuencia secundaria para transformarse en un problema central. El miedo constante, la vigilancia permanente y la imposibilidad de relajarse están impactando directamente en la salud de quienes viven allí. “Vivís mal por la inseguridad”, resumió Norma, otra vecina, que reconoció que incluso salir a hacer un mandado se volvió una situación de tensión.

 

“Uno vive mal por la inseguridad. Los robos han aumentado mucho, yo tengo miedo hasta de salir a hacer un mandado. Cuando escucho una moto me asusto”

Norma
Vecina

 

En ese contexto, los propios vecinos también apuntan a las condiciones del barrio como un factor que, aseguran, termina jugando a favor de los delincuentes. Hablan de calles deterioradas, sectores con baches y, sobre todo, de un problema que se repite: luminarias que no funcionan desde hace meses. “Hay cuadras enteras que quedan a oscuras. Cuando se apagan las luces, ya sabés que puede pasar cualquier cosa”, describen.

Otros coinciden en que esa falta de iluminación genera zonas “liberadas” dentro del propio barrio, donde el movimiento durante la madrugada se vuelve casi imposible de detectar. En paralelo, los vecinos aseguran que debieron organizarse por su cuenta para intentar cubrir la “falta de respuestas”. Sistemas de monitoreo, cámaras y grupos de alerta forman parte del día a día, aunque reconocen que no alcanzan. “Estamos asumiendo una labor que no nos corresponde, eso le corresponde al Estado”, sostuvo Guillermo. Y fue más allá: “Cuando no hay elecciones, esto es tierra libre”.

 

“Con esta cuestión de los deliverys, los ladrones se mezclan, se camuflan mucho. Estas manzanas son cortas, las conocen bien y les viene perfecto para darse a la fuga”

Sofía
Vecina

 

CANTILO AL ROJO VIVO

A unas 20 cuadras, en la zona comercial de Cantilo, la situación no es muy distinta. Los comerciantes también hablan de una escalada que no se detiene. “Hace una semana tuvimos 14 vidrieras rotas. Hace más de dos semanas que vienen entrando a los locales”, explicó Gabriel. Los ataques, según describen, siguen una lógica repetida: ocurren de madrugada, con extrema violencia y, en muchos casos, sin un botín claro.

“Rompen la vidriera a patadas o con un piedrazo. No se llevan casi nada, pero destruyen todo”, señaló Santi, comerciante de la zona. Las cámaras de seguridad, lejos de disuadir, parecen confirmar un patrón: “Aparentemente siempre es la misma persona”, agregó.

El nivel de desesperación llegó a un punto extremo. “Hay un comerciante al que le rompieron tres veces la vidriera y hace 15 días está durmiendo dentro del local. Eso es muy grave”, contó Santi. La decisión, que busca evitar más robos, abre a la vez un escenario de alto riesgo: quedarse a cuidar el propio negocio implica exponerse directamente a un eventual ataque.

 

“Hace una semana tuvimos 14 vidrieras rotas. Entran a los locales de noche, y según el registro de las cámaras, aparentemente siempre fue la misma persona”

Gabriel
Comerciante

 

Lo cierto es que en este alarmante contexto, los reclamos apuntan a la necesidad de una intervención más activa. “Sería importante que se hiciera inteligencia, que la policía conociera dónde se reúnen”, planteó Eugenio, quien aseguró que los propios vecinos identifican puntos de encuentro de personas vinculadas a los hechos.

Mientras tanto, las denuncias por robos se acumulan a diario y alimentan una estadística que crece con impacto concreto en la vida de los vecinos. La reiteración de los hechos, la similitud de las modalidades y la falta de respuestas eficaces consolidan una percepción que se expande: la de un territorio donde el delito avanza sin freno. El cuadro no es exclusivo de City Bell. En toda la zona norte de La Plata, con casos reportados en Gonnet, Villa Elisa y Arturo Seguí, el drama se replica y refuerza la idea de un fenómeno más amplio.

 

“Cuesta mucho dormir, tenés que hacerlo con un ojo abierto.De repente te encontrás con una persona dentro de tu casa. A la noche te sentís entregado”

Guillermo
Vecino

 

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