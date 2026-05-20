Vecinos de La Plata denuncian cobros indebidos y falta de respuestas de ABSA

Los vecinos de un edificio céntrico de La Plata atraviesan una difícil situación debido a los montos desmedidos facturados por ABSA. El conflicto económico se remonta al año 2022 y, a pesar de las múltiples gestiones administrativas encaradas por los damnificados, reclaman que la empresa prestadora del servicio aún no ofreció soluciones concretas.

La controversia central radica en el funcionamiento anómalo del dispositivo de medición de agua. Los vecinos del edificio ubicado en la zona de 13 y 46 lograron documentar mediante videos cómo el mecanismo continúa su marcha y contabiliza gasto incluso cuando la llave de paso principal se encuentra totalmente bloqueada. Según indican, las elevadas sumas exigidas por la compañía carecen de sustento y no reflejan el verdadero uso de la red.

Para descartar cualquier tipo de falla interna o pérdida oculta, la administración del edificio contrató a especialistas y los expertos inspeccionaron tanto los sectores comunes como las unidades particulares y emitieron informes donde certifican la ausencia total de fugas.

A pesar de presentar estos presupuestos y evaluaciones profesionales, los vecinos aseguraron que la firma prestadora desestima las quejas y "presiona de forma constante para que se abone la deuda acumulada".

En esa línea, los reclamos para la sustitución del artefacto averiado se acumulan sin éxito. "Contamos con números de queja formales (4049548) y el identificador de facturación (2048074), pero estamos expuestos a un perjuicio económico constante".

De esa forma, destacaron que, a pesar de haberse presentado este último lunes en las oficinas de la empresa, lograron que el personal sellara la documentación y prometiera el envío urgente de una cuadrilla técnica, promesa que hasta el momento resultó incumplida.