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VIDEO. "Desnudaron" a un adolescente al sufrir un robo camino a la escuela en La Plata

El hecho ocurrió en Tolosa durante las primeras horas de este jueves 

30 de Abril de 2026 | 16:57

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Un grave episodio de inseguridad tuvo lugar pasadas las 6:30 de esta mañana en la zona de calle 29, entre 529 y 530. Un alumno de 12 años, quien caminaba rumbo a su escuela, fue interceptado por un ladrón que lo acechó durante varios metros antes de concretar el asalto.

Según el registro de las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra, el malviviente abordó al menor por la espalda de forma sorpresiva. Tras el ataque, el sujeto le sustrajo todas sus pertenencias y emprendió una veloz huida a pie.

La secuencia fílmica muestra que un cómplice lo esperaba en moto sobre la esquina y como un vecino sale a buscarlo, pero ambos malvivientes desaparecieron de la zona con rumbo desconocido.

El material captado por los dispositivos de vigilancia vecinal evidencia el reclamo y la preocupación por la vulnerabilidad de los estudiantes en los horarios de ingreso a clases y solicitaron un refuerzo en el patrullaje preventivo de las cuadrículas cercanas.

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