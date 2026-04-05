Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte

La incertidumbre vuelve a instalarse desde el lunes en el transporte público de la Región, con menos micros en las calles y más paciencia en las paradas. En el marco de un reclamo empresario por el aumento del gasoil y el atraso en los costos del servicio, las líneas que operan en el área metropolitana (AMBA), que incluyen a La Plata, comenzarán a reducir sus frecuencias, aunque sin precisiones sobre qué ramales ni en qué magnitud.

La medida, impulsada por las cámaras del sector, no será uniforme: cada empresa definirá cómo y cuánto recorta sus servicios. En ese escenario, se prevé un impacto directo en los usuarios, con mayores tiempos de espera, unidades más cargadas y una prestación más irregular, especialmente en horas pico.

Tal como se informó, en diálogo con este diario, el presidente de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), Daniel de Ingenis, confirmó que desde mañana habrá reducción de servicios en algunas líneas como la 7, 275 y 506. Sin embargo, desde otros sectores adelantaron que la medida alcanzaría progresivamente al resto de las líneas platenses, incluyendo empresas como 9 de Julio y Unión Platense.

“No sabemos de cuánto será la reducción de las frecuencias, porque cada operador de alguna manera reduce lo que considera para racionalizar el costo y ver cómo llega a fin de mes. Algunos lo harán un 10 por ciento y otros la mitad, pero será de acuerdo a las posibilidades de cada uno para generar un mecanismo de defensa hasta tanto vea cómo se puede paliar esta situación en un contexto del país que no es fácil”, precisó de Ingenis.

El reclamo empresario apunta directamente a la falta de actualización de los costos del sistema, en particular el combustible, pero también otros insumos clave como neumáticos y mantenimiento.

En ese contexto, desde el Ministerio de Transporte bonaerense señalaron que la situación responde a un conflicto con la Nación. “Las cámaras nos informaron sobre esta situación vinculada al aumento del combustible. Es un reclamo que están haciendo al Gobierno Nacional, porque no se actualizan los costos del servicio”, indicó una fuente de la cartera. En esa línea, aclararon que la Provincia “está al día con los subsidios desde diciembre de 2024” y que no registra deudas con el sector.

De acuerdo a lo explicado, el eje del conflicto radica en que los valores reconocidos para la operación del servicio permanecen congelados desde septiembre del año pasado, lo que generó un fuerte desfase frente al incremento de costos. Esa situación derivó en la decisión de las empresas de avanzar con una reducción en la oferta como forma de presión.

En tanto, desde la Municipalidad de La Plata advirtieron que, si bien el planteo forma parte de una problemática general del AMBA, las empresas no pueden modificar el servicio de manera unilateral. “Si reducen la frecuencia será pasible de intimaciones y multas, pero aún no hay nada concreto”, señaló un portavoz de la Comuna.

Al mismo tiempo, reconocieron el atraso en los costos: “Tienen reconocido un valor del combustible de 1.680 pesos por litro y hoy está por encima de los 2.100, entre otros atrasos”, apuntó la fuente. Aunque insistió en que cualquier modificación del servicio debe ajustarse a las condiciones establecidas.

El anuncio se da en un contexto complejo para el sistema de transporte en la Región. En los últimos meses, la caída de pasajeros se consolidó como una de las señales más claras de la crisis, con un descenso cercano al 20% en las validaciones de la tarjeta SUBE y niveles de uso que retrocedieron a valores de los últimos años.

A la par, el costo de viajar se volvió cada vez más difícil de sostener. En la actualidad, un usuario frecuente puede destinar cerca de 50.000 mensuales para trasladarse en colectivo en La Plata, en un escenario atravesado por aumentos sostenidos del boleto.

En ese marco, la falta de definiciones concretas sobre líneas y horarios mantiene el escenario abierto. Mientras en la Región crece la expectativa por el impacto que la medida pueda tener en la rutina diaria de miles de pasajeros a partir de mañana.