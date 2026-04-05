Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

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Martín Mendinueta
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Gimnasia. con gruesos errores en defensa y sin "poder de fuego" en la ofensiva, perdió de local 3 a 0 ante Huracán y escuchó muy fuertes críticas de sus hinchas. El tercer gol del Globo, propiciado por un "obsequio" del zaguero Martínez, instaló un escenario de disconformismo severo que pone en duda su clasificación entre los mejores ocho de la zona. Además, el ciclo de Zaniratto transita una etapa de muchas críticas.
Después de un buen inicio del Lobo, con movilidad de sus mediocampistas y agresividad ofensiva de Bautista Barros Schelotto, el partido se hizo más parejo sin perder la intensidad.
A los 8 minutos llamó la atención que el VAR no llamara al árbitro para revisar una plancha de Miramón sobre Jordy Caicedo.
A los 13' un remate desviado de Marcelo Torres encendió nuevamente a los hinchas triperos.
Huracán, que venía mostrando limitaciones a la hora elaborar sus ataques, abrió el marcador con un golazo de Ignacio Campo, que desde afuera del área incrustó la pelota contra el palo derecho de Insfrán.
El gol visitante despertó nervios y ansiedad en el Lobo, que sintió mucho el impacto negativo.
A los 24' Insfrán realizó un despeje espectacular con su mano izquierda ante un remate fortísimo de Cortez que hubiera puesto el partido 2 a 0 a favor del visitante.
Bautista Barros Schelotto evitó un gol de Caicedo parado de espaldas muy cerca de la línea de sentencia. Todo comenzó en una mala entrega de Miramón.
La mejor llegada de Gimnasia terminó con un remate de Nacho Fernández que desvió Galíndez con una gran atajada.
Zalazar por Panaro fue la variante de Zaniratto para encarar el segundo tiempo.
A los 47 segundos de haber iniciado el complemento Marcelo Torres llegó a posición de gol y su remate de derecha fue desviado por Galíndez.
Lucas Blondel estrelló un derechazo en el travesaño en su primera llegada con peligro a los 11 minutos.
Agustín Auzmendi ingresó por Lucas Castro fue la variante en el Lobo a los 14'.
A los 21' se profundizó la preocupación de toda la hinchada albiazul porque Lucas Blondel anotó el segundo gol para el Quemero. Conectó por el medio y libre de marca un centro de Córtez para dejar sin argumentos de defensa a Insfrán.
Gimnasia respondió con un buen disparo de Zalazar que rebotó en el travesaño un minuto después.
Luego, a los 25', Galíndez respondió con seguridad abajo ante un cabezazo de Auzmendi.
El mismo Auzmendi desperdició la oportunidad de descontar elevando un toque frontal que rozó el travesaño. Nadie podía creer que no convertido desde tan buena posición.
Franco Torres fue otra apuesta de Zaniratto. Reemplazó a Nicolás Barros Schelotto a los 34'.
Jordy Caicedo, que facturó el tercer gol de Huracán, desató la indignación de los hinchas de Gimnasia. Un grosero error de Enzo Martínez le permitió al delantero ecuatoriano elegir donde iba a ubicar la pelota en el cómodo mano a mano con nelson Insfrán.
Gonzalo González y J.J. Pérez ingresaron, a los 42', por Bautista Barros Schelotto y por Silva Torrejón.
El final del partido sólo trajo reproches para el equipo tripero, que decepcionó en un partido clave como para iniciar su repunte.
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Video | Facundo Aché desde el Bosque y el análisis de la derrota del Lobo
Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Castro, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.
Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez;
Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Óscar Romero; Thaiel Peralta; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
TV: ESPN Premium
Árbitro: Jorge Baliño
VAR: Yamil Possi
Estadio: Juan Carmelo Zerillo
Foto: Nicolás Braicovich
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