EN FOTOS | Los triperos y el bosque en el Domingo de Pascuas

En una tarde especial de domingo de Pascua, Gimnasia y Esgrima La Plata recibe a Huracán en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, y la previa se vive con un color particular.

El horario del partido, pautado para las 15.30, invitó a muchos hinchas a adelantar la jornada. Desde temprano, las inmediaciones del Bosque comenzaron a poblarse de camisetas triperas, familias y grupos de amigos que aprovecharon para almorzar algo al paso antes de ingresar a la cancha.

Parrillas, puestos y mesas improvisadas fueron parte de la postal, en una previa distendida que mezcló fútbol y tradición. Otros, en cambio, eligieron cumplir primero con el ritual de Pascua: compartieron el almuerzo familiar y, casi sin tiempo para el postre, emprendieron la corrida hacia el estadio para no perderse el arranque.

Así, entre mates, viandas, choripanes y apuros, la tarde fue tomando forma en 60 y 118, con el Bosque como punto de encuentro para una jornada que combinó la pasión por el fútbol con el espíritu familiar del domingo.