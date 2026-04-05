Huracán, que venía mostrando limitaciones a la hora elaborar sus ataques, abrió el marcador con un golazo de Ignacio Campo, que desde afuera del área incrustó la pelota contra el palo derecho de Insfrán.

A los 21' se profundizó la preocupación de toda la hinchada albiazul porque Lucas Blondel anotó el segundo gol para el Quemero. Conectó por el medio y libre de marca un centro de Córtez para dejar sin argumentos de defensa a Insfrán.

Jordy Caicedo, que facturó el tercer gol de Huracán, desató la indignación de los hinchas de Gimnasia. Un grosero error de Enzo Martínez le permitió al delantero ecuatoriano elegir donde iba a ubicar la pelota en el cómodo mano a mano con nelson Insfrán.