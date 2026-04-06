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La Ciudad |Zavalla Moreno llevaba más de 50 años activa

Cerró "La maderera de la suerte": otro histórico negocio de La Plata que bajó sus persianas

Cerró "La maderera de la suerte": otro histórico negocio de La Plata que bajó sus persianas
6 de Abril de 2026 | 11:11

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Sorpresa y desconcierto entre clientes habituales generó el cierre de la histórica maderera Zavalla Moreno, que tras más de 50 años de trayectoria lleva al menos un par de semanas sin actividad en La Plata.

El tradicional comercio, ubicado en 31 entre 39 y 40, supo consolidarse como uno de los puntos de referencia del rubro maderero en La Plata, con un perfil que combinaba atención personalizada, amplio stock y asesoramiento técnico para profesionales y particulares.

El cierre se da en un contexto complejo para el comercio platense. Según un informe reciente, en los últimos dos años cerraron entre el 25 y el 30 por ciento de los bares y restaurantes de la Ciudad, lo que equivale a cerca de 70 locales gastronómicos que bajaron sus persianas.

Desde el sector advierten que la caída del consumo es el principal factor detrás de esta situación. Menos clientes, gastos más medidos y tickets más bajos configuran un escenario donde muchos negocios apenas logran sostenerse, mientras otros directamente dejan de ser viables.

A esto se suma el fuerte incremento de costos fijos como alquileres, tarifas de luz y gas, que presionan sobre la rentabilidad. En ese marco, comerciantes coinciden en que el objetivo ya no es crecer, sino intentar mantenerse abiertos en un contexto económico adverso que golpea a distintos rubros, incluidos comercios tradicionales como las madereras.

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El cierre de Zavalla Moreno

 

En los últimos días, vecinos y clientes comenzaron a advertir que el local dejó de funcionar con normalidad. Según indicaron fuentes vinculadas al lugar, actualmente se encuentran realizando “un inventario” del material disponible, aunque la venta al público ya no se está llevando adelante. Redes sociales abandonadas, un teléfono de línea que ya no pertenece y persianas bajas.

La noticia a la cual accedió El Día impactó especialmente entre quienes durante años eligieron el comercio para sus obras o proyectos. Con una trayectoria de más de medio siglo, la firma había logrado posicionarse como una empresa familiar con fuerte arraigo en la Ciudad y reconocimiento dentro del sector. 

Las opiniones de usuarios reflejan esa valoración. En distintas reseñas, clientes destacaban la calidad de la atención, el conocimiento técnico del personal y la variedad de productos disponibles, señalando que “tenían de todo” y ofrecían soluciones para distintos tipos de trabajos, desde construcción hasta carpintería fina.

Además de su presencia comercial, Zavalla Moreno también había logrado instalar su marca en el imaginario local a través de una recordada publicidad radial protagonizada por “Riverito”, que durante años acompañó a los oyentes platenses y reforzó la identidad del negocio.

Bajo el lema “la maderera de la suerte”, el comercio se mantuvo activo durante décadas ofreciendo cortes a medida, placas, tirantería y pisos, entre otros productos, adaptándose a las necesidades del mercado.

Por el momento no hubo un anuncio formal del local sobre el cierre definitivo.

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