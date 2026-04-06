La Justicia pidió más información sobre propiedades y viajes de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó hoy un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados al jefe de Gabinete Manuel Adorni y envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a las salidas del país del funcionario.

El fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo, que tiene a su cargo la causa, nuevas medidas para profundizar en la investigación en curso, que tiene a Adorni como sospechoso de tener un nivel de vida muy por encima de sus posibilidades económicas con propiedades no declaradas y viajes al Caribe.

También requirió información sobre los viajes realizados por la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti, su amigo el periodista Marcelo Grandío (quien se desplazó con él a Punta del Este en Carnaval), y a toda persona que haya viajado y esté mencionada en la investigación.

Pollicita investiga los viajes que habría realizado Adorni, especialmente una presunta visita a Aruba junto a su esposa, los planes de vuelo, rutas, escalas y horarios. También se pidió a las compañías aéreas que aporten información para determinar quién contrató y abonó los viajes.