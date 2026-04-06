Luis Caputo: “Lo de Adorni no afecta en nada a la economía" y minimizó la polémica por los créditos del Banco Nación

El ministro de Economía Luis Caputo hizo referencia a sus últimas declaraciones públicas, y polémicas con otros economistas, en una entrevista televisiva. “Digo lo que me sale”, afirmó. Aunque aclaró que en esos casos “no hablo como un político sino como un ciudadano más y creo que eso se valora”.

Caputo sostuvo que "Lo de Adorni no afecta en nada ni al Riego País ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política". “Mientras la alternativa sea el kirchnerismo, que es el infiero”, completó.

“El kirchnerismo para mucha gente es el infierno, pero mientras haya gente que piense que eso puede volver, habrá riesgo”, remarcó en otro tramo de la entrevista, aunque al mismo tiempo enfatizo que la probabilidad de que vuelva el Kirchnerismo para es “es cero, no tienen ni margen de error, es cero”. “Eso es lo que pienso yo, pero yo tengo que mirar lo que piensa el mercado, aunque la probabilidad sea baja, el temor está”, subrayó

Sobre la ley de inocencia fiscal, arguyó que “esta muy bien hecha, pero mientras el mamarracho de enfrente (en referencia al kirchnerismo) sea tal, la gente seguirá teniendo miedo”. “La gente dice vuelve y dan vuelta todo, pero yo soy muy optimista con la lay de inocencia fiscal”. “El año que viene no va a ser un clásico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque”, manifestó.

Periodismo e inflación

“Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia, por eso yo me guío por los datos, los datos miden la realidad y son incontrastable, estamos en récord de producto bruto y actividad económica y yo creo que se nota pero los medios tratan de instalar que no se nota. El periodismo nos declaró la guerra”, concluyó.

“No hay estanflación, tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo privado está en nivel pico histórico”, opinó. Al mismo tiempo advirtió que “puede ser que la inflación venga más alta en marzo por la guerra y otras cuestiones”. “La inflación es un monstruo que no terminamos de domar”, reconoció. Sobre el impacto de la guerra en Oriente Medio indicó que “el precio del petróleo es una decisión privada y no nos vamos a meter”, agregó al respecto.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer para que la inflación baje, y si haces las cosas bien, tarde o temprano la inflación en Argentina va a acompañar a la inflación internacional”, dijo el funcionario más adelante en la entrevista.

Consumo, empleo y créditos

“Antes la gente se sacaba los pesos de encima y ahorahjay créditos, cambió el consumo”, subrayó. “La gente vota con la economía, por eso ganamos el año pasado”, se envalentonó el ministro de economía. “Yo no esquivo los datos cuando no son buenos, el empleo bruto creció, pero la informalidad también, matizó Caputo.

"Los funcionarios pidieron créditos inducidos por mi, se los digo a todos porque son una oportunidad que motoriza la economía y es la mayor Justicia Social", dijo sobre la polémica que salpica al Gobierno por los préstamos hipotecario del Banco Nación. "No hay nada de ilegal ni de inmoral, es patético que lo digan como si fuer un delito. Que los de ATE vayan y saquen créditos, tienen las mismas condiciones, ninguna ventaja", agregó, al tiempo que sostuvo que “los funcionarios públicos representan apenas el 0.2% de los créditos. Les recomendaría que todos saquen créditos, lo que pasó en Capital Humano (desplazaron al segundo de la ministra Sandra Petovello) no tuvo nada que ver con eso”.

Mientras que sobre Manuel Adorni precisó: “Yo opino bárbaro de Adorni, en el pasado tuvimos muchos ministros que parecían impolutos pero se robaban hasta el agua de los floreros y hay que ser no parecer. Yo creo que el se tiene que defender en la justicia. Hay que defenderse en la Justicia, no en los medios”.