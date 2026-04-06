Luis Caputo: “Lo de Adorni no afecta en nada a la economía" y minimizó la polémica por los créditos del Banco Nación

Los micros de La Plata redujeron frecuencias: paradas llenas y bronca de los usuarios
La Comuna gestiona la recolección de residuos en zonas de la periferia: el nuevo mapa
La Zona Oeste de La Plata, descontrol total de motos: "Pensé que no iba a salir de ahí"
¿Sigue Zaniratto como DT de Gimnasia? Su continuidad está en duda y son horas clave
VIDEO. Miedo en el Parque de la Costa: se soltó una cadena y quedaron todos colgando durante 20 minutos
EN VIVO - ¡Lunes histórico! Minuto a minuto, el sobrevuelo de Artemis II sobre el lado oscuro de La Luna
¡Atención! Avanza una ciclogénesis y ya se largó a llover en La Plata: para cuándo se espera lo peor
Torre Meydan, el próximo hito de Yacoub Real Estate & Developers: así es el exclusivo dúplex que redefine la vida en altura en La Plata
Rating: preocupación por los números de Gran Hermano, bajó el encendido y sonaron las alarmas en Telefe
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Irán confirmó la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria
Un comerciante de La Plata fue víctima de una estafa millonaria
Dos incendios, dos finales: una muerte y un rescate contrarreloj
Vuelven las clases a colegios y facultades de la Universidad
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El Gobierno vuelve a la carga por la ley “Hojarasca”: de qué trata
“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo
Diluvió en Tucumán: un temporal dejó tres víctimas fatales y graves destrozos
Milei contra Villarruel: habló de “traición” y de “boicot” a su gestión
Arca confirmó qué impuestos tienen vencimiento en abril 2026: las fechas que no hay que olvidar
Los números de la suerte del domingo 6 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El ministro de Economía Luis Caputo hizo referencia a sus últimas declaraciones públicas, y polémicas con otros economistas, en una entrevista televisiva. “Digo lo que me sale”, afirmó. Aunque aclaró que en esos casos “no hablo como un político sino como un ciudadano más y creo que eso se valora”.
Caputo sostuvo que "Lo de Adorni no afecta en nada ni al Riego País ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política". “Mientras la alternativa sea el kirchnerismo, que es el infiero”, completó.
“El kirchnerismo para mucha gente es el infierno, pero mientras haya gente que piense que eso puede volver, habrá riesgo”, remarcó en otro tramo de la entrevista, aunque al mismo tiempo enfatizo que la probabilidad de que vuelva el Kirchnerismo para es “es cero, no tienen ni margen de error, es cero”. “Eso es lo que pienso yo, pero yo tengo que mirar lo que piensa el mercado, aunque la probabilidad sea baja, el temor está”, subrayó
Sobre la ley de inocencia fiscal, arguyó que “esta muy bien hecha, pero mientras el mamarracho de enfrente (en referencia al kirchnerismo) sea tal, la gente seguirá teniendo miedo”. “La gente dice vuelve y dan vuelta todo, pero yo soy muy optimista con la lay de inocencia fiscal”. “El año que viene no va a ser un clásico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque”, manifestó.
“Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia, por eso yo me guío por los datos, los datos miden la realidad y son incontrastable, estamos en récord de producto bruto y actividad económica y yo creo que se nota pero los medios tratan de instalar que no se nota. El periodismo nos declaró la guerra”, concluyó.
“No hay estanflación, tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo privado está en nivel pico histórico”, opinó. Al mismo tiempo advirtió que “puede ser que la inflación venga más alta en marzo por la guerra y otras cuestiones”. “La inflación es un monstruo que no terminamos de domar”, reconoció. Sobre el impacto de la guerra en Oriente Medio indicó que “el precio del petróleo es una decisión privada y no nos vamos a meter”, agregó al respecto.
LE PUEDE INTERESAR
Los viajes de Adorni: el fiscal pedirá más medidas
LE PUEDE INTERESAR
Milei contra Villarruel: habló de “traición” y de “boicot” a su gestión
“Estamos haciendo lo que hay que hacer para que la inflación baje, y si haces las cosas bien, tarde o temprano la inflación en Argentina va a acompañar a la inflación internacional”, dijo el funcionario más adelante en la entrevista.
“Antes la gente se sacaba los pesos de encima y ahorahjay créditos, cambió el consumo”, subrayó. “La gente vota con la economía, por eso ganamos el año pasado”, se envalentonó el ministro de economía. “Yo no esquivo los datos cuando no son buenos, el empleo bruto creció, pero la informalidad también, matizó Caputo.
"Los funcionarios pidieron créditos inducidos por mi, se los digo a todos porque son una oportunidad que motoriza la economía y es la mayor Justicia Social", dijo sobre la polémica que salpica al Gobierno por los préstamos hipotecario del Banco Nación. "No hay nada de ilegal ni de inmoral, es patético que lo digan como si fuer un delito. Que los de ATE vayan y saquen créditos, tienen las mismas condiciones, ninguna ventaja", agregó, al tiempo que sostuvo que “los funcionarios públicos representan apenas el 0.2% de los créditos. Les recomendaría que todos saquen créditos, lo que pasó en Capital Humano (desplazaron al segundo de la ministra Sandra Petovello) no tuvo nada que ver con eso”.
Mientras que sobre Manuel Adorni precisó: “Yo opino bárbaro de Adorni, en el pasado tuvimos muchos ministros que parecían impolutos pero se robaban hasta el agua de los floreros y hay que ser no parecer. Yo creo que el se tiene que defender en la justicia. Hay que defenderse en la Justicia, no en los medios”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí