Los viajes de Adorni: el fiscal pedirá más medidas

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Analiza casi 20 viajes que habría realizado desde la función pública. En paralelo, la Justicia intensifica el rastreo sobre las cuentas del Jefe de Gabinete, sobre todo por las propiedades
La Justicia federal acelera esta semana el ritmo de la investigación que involucra a una de las figuras centrales del entorno presidencial, como es el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según confirmaron fuentes judiciales, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita ya tiene en su poder un listado pormenorizado que registra entre 15 y 19 viajes realizados por el exvocero presidencial, contabilizando trayectos de ida y regreso.
El documento, que ingresó formalmente al despacho de Pollicita, es la pieza clave sobre la cual se montará la agenda judicial de los próximos días. Hoy, trascendió que el Ministerio Público Fiscal impulsará nuevas medidas de prueba con un objetivo concreto: clarificar el destino final de muchos de esos trayectos y determinar si guardan estricta relación con la agenda oficial o si presentan inconsistencias que ameriten una imputación formal.
A lo largo de esta semana, se espera que el juzgado y la fiscalía avancen con pedidos específicos de información financiera para ahondar en el patrimonio y las transacciones recientes del funcionario. El entrecruzamiento de datos busca determinar si existe correlación entre los ingresos declarados y los flujos de fondos detectados en las últimas semanas.
La acumulación de estos datos preliminares marca el inicio de una etapa determinante en la causa. Mientras se espera que la Casa Rosada brinde las explicaciones administrativas correspondientes sobre los viajes de Adorni, la Justicia avanza de forma técnica sobre los números de los funcionarios.
Con las medidas que se activarán a partir de hoy, Pollicita busca cerrar el cerco informativo para definir si los hechos denunciados configuran delitos contra la administración pública o si se enmarcan dentro de la normativa vigente para el ejercicio de sus funciones.
Lo cierto es que lo que comenzó como una meteórica carrera política, desde la vocería hasta la Jefatura de Gabinete, derivó ahora en un complejo laberinto judicial para Adorni, a quien muchos -principalmente Karina Milei- lo daban como candidato para competir en las elecciones porteñas de este año.
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Actualmente se enfrenta a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, que examina con minuciosidad un entramado de hipotecas inusuales, vuelos privados y posiblemente omisiones en sus declaraciones juradas.
El epicentro de la controversia se sitúa en un departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito. Según documentos del Registro de la Propiedad Inmueble a los que accedió la prensa, el inmueble de casi 200 metros cuadrados fue adquirido por Adorni por un monto declarado de 230.000 dólares. Lo llamativo del caso es que el 87% de esa operación fue financiado por dos mujeres: Beatriz Alicia Viegas (72 años) y Claudia Bibiana Sbabo (64 años), quienes habían comprado la propiedad apenas seis meses antes al exjugador de fútbol Hugo Morales por 200.000 dólares.
La inconsistencia surge al analizar el perfil de las “financistas”: Sbabo, quien figura como empleada de una editorial, apareció un mes después de la compra original en la nómina del “Pase Cultural”, un programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinado a jubilados con haberes inferiores a 600.000 pesos mensuales.
Ahora Pollicita investiga si estas mujeres actuaron como testaferros de un inversionista oculto o si la operación responde a una maniobra para evadir gravámenes y ocultar el origen real de los fondos.
La investigación judicial no se detiene en Caballito. Un nombre recurrente en la ingeniería patrimonial del Jefe de Gabinete es el de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino tanto en la operación de Miró como en la inscripción de una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Esta propiedad, registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, paga expensas mensuales de 700.000 pesos, una cifra que contrasta con los ingresos anuales declarados por el funcionario hasta marzo de 2025.
Registros oficiales de ingresos a la Casa Rosada revelan que Nechevenko visitó la sede de gobierno en siete oportunidades entre julio de 2024 y septiembre de 2025. La profesional ha sido citada a declarar por el fiscal Pollicita para esclarecer el origen de los fondos y la naturaleza de su relación profesional con el matrimonio Adorni-Angeletti.
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