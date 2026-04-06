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Deportes |La CD prefirió dejar pasar unas horas antes de tomar una decisión

¿Sigue Zaniratto como DT de Gimnasia? Su continuidad está en duda y son horas clave

Ayer hubo silencio pero hoy se definirá si el entrenador tiene un partido más en el cargo o comienza la danza de nombres para sucederlo

6 de Abril de 2026 | 09:41
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Todos los protagonistas se fueron sin hablar del Bosque, pero hay silencios que dicen más que las palabras. El 3 a 0 que le propinó Huracán dejó como saldo un equipo muy cuestionado, un entrenador que busca sus apoyos más firmes en los referentes del plantel y una dirigencia que no quiso tomar decisiones en caliente.

¿Zaniratto tiene fuerzas para seguir? Imposible saberlo. Surgido como DT interino, sus buenos resultados iniciales le dieron una visibilidad difícil de alcanzar. Y sin una gran carrera como jugador que lo respalde, encontrar una nueva chance post Gimnasia no aparece como tarea sencilla. Así, es difícil que el propio entrenador decida dar un paso al costado.

En la cancha se vio un Zaniratto distinto al habitual. Mucho menos verborrágico, pasó de la bronca tras el gol de campo al silencio. Tras el 2 a 0 convertido por Blondel, se metió en el banco de suplentes y casi se mantuvo en silencio. El error de Martínez, directamente, silenció a todo el Bosque. Y los cambios de Gonzalo González y Juan Pérez por Bautista Barros Schelotto y Silva fueron muy difíciles de entender, cuando la tarde era cosa juzgada.

El final fue con reproches directos de los hinchas a los jugadores, desde el histórico “La camiseta del Lobo/se tiene que transpirar/y si no, no se la pongan/vayánse no roben más” hasta el clásico “Jugadores...”, que exige huevos y marca la impericia del rival. En cuanto a Zaniratto, recibió más críticas puntuales desde la Platea Basile por diversas acciones de juego y decisiones en los cambios. A su salida del campo, recibió la reprobación de parte de la Tribuna de Avenida 60, en medio de los silbidos a todo Gimnasia.

En vestuarios, el DT decidió levantar la habitual conferencia de prensa. En ese momento, la decisión dirigencial fue que los futbolistas tampoco encarasen los micrófonos. No hubo reunión entre las partes. Zaniratto habló con los referentes del plantel en la intimidad del vestuario mientras en la antesala de ambos vestuarios, los dirigentes -encabezados por Carlos Anacleto- evaluaban la situación junto al Director Deportivo Germán Brunati y Luis Canay, Director de Perfomence. La conclusión dirigencial fue “no hablar en caliente y menos aún tomar una decisión”. Hoy, en frío, la historia puede tener otro final.

Una derrota tan abultada, la tercera consecutiva, es un escenario “sacatécnicos”. La cercanía del partido con Camioneros por la Copa Argentina (el jueves a las 21.30 en cancha de Banfield) es la principal aliada para la continuidad del entrenador. Sin embargo, la experiencia del año pasado, cuando la dirigencia extendió el ciclo agotado del Traductor Flores hasta la eliminación contra Central Córdoba, puede ser un espejo donde el actual gobierno no quiera mirarse.

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Hoy habrá una definición. Difícilmente Zaniratto renuncie, por lo que habrá que ver si se extiende el ciclo por un partido más o Ariel Pereyra dirige por la Copa Argentina y la CD comienza a barajar reemplazantes para Lucho.

 

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