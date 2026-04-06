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Deportes |Perdió 3-0 en el Bosque

Gimnasia vs Huracán | El Lobo sufrió un mazazo que dejó al DT en la cuerda floja

Gimnasia no tuvo eficacia ofensiva y los errores defensivos lo condenaron a una derrota inapelable que lo dejó muy mal parado a futuro. La clasificación a los playoffs quedó lejos y se juega mucho ante Camioneros

Facundo Aché
fache@eldia.com

6 de Abril de 2026 | 02:31
Edición impresa

La derrota no es difícil de explicar. El 3 a 0, lapidario, fue una combinación de la liviandad del equipo para atacar, los errores defensivos y un enorme desorden a la hora de ocupar espacios en defensa. Gimnasia se regaló defensivamente en la búsqueda del empate y terminó goleado por un rival que fue efectivo para aprovechar sus situaciones de gol.

Gimnasia-equipo se fue desmoronando con el paso de las fechas. En esa idea de jugar más y dejar de ser un equipo contragolpeador, se convirtió en un hibrido. Las carencias son cada vez más visibles -con horrores defensivos y una creciente ineficacia en ataque- y no hay respuestas tácticas, estratégicas ni anímicas. Por eso, el resultado ante el Globo es más que una derrota: es un creciente signo de interrogación hacia el futuro.

En los primeros minutos, aún dentro de las imprecisiones del juego, Gimnasia manejó mejor la pelota a partir de la asociación de Nacho Fernández con Nicolás Barros Schelotto. El partido se jugó en los primeros quince minutos más cerca del arco de Galíndez, aunque el Lobo tuvo apenas aproximaciones, con un remate de Manuel Panaro a las manos del arquero como la mas clara.

Sin embargo, la apertura del marcador fue para Huracán, con un golazo de Ignacio Campo, que recibió de Ojeda tras un rechazo de la defensa albiazul y sacó el derechazo seco que se coló contra el palo derecho de Nelson Insfrán, que voló pero no llegó. El 1-0 para el Globo no hizo más que aumentar la presión para el Tripero.

En esos minutos de desconcierto, Insfrán salvó el segundo ante un remate de Óscar Cortés que el Mono sacó por encima del travesaño con un manotazo. Gimnasia, sin precisión, jugó apurado, al ritmo de la ansiedad de los hinchas. Un error en la salida de Ignacio Miramón casi termina en el segundo gol de la visita, con Insfrán tapando el disparo de Caicedo y Bautista Barros Schelotto terminó salvando el rebote casi en la línea.

Fue la tercera derrota consecutiva para Gimnasia, que está fuera de la zona de clasificación

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El Lobo tuvo el empate después de una muy buena jugada colectiva, pero Galíndez tuvo una gran atajada ante el remate con comba de Nacho Fernández. El rebote le quedó a Manuel Panaro, que remató desviado. En la última jugada de la primera mitad, un zurdazo de Nacho Fernández se fue cerca del caño izquierdo de Galíndez.

En el inicio del complemento, ya con Maximiliano Zalazar por Panaro, Marcelo Torres tuvo un mano a mano que tapó Galíndez y en el rebote, Lucas Castrono alcanzó a empujar el buscapié de Pedro Silva. El arquero nacionalizado ecuatoriano también le tapó un remate a Zalazar, pero Baliño cobró offside a instancias del asistente.

La ansiedad de la gente se transformó en reprobación y los hinchas apuntaron a los jugadores

A los 11 minutos, el travesaño salvó al Lobo ante un remate de Blondell de media distancia en la primera acción de riesgo del complemento contra el arco defendido por Insfrán.

La precariedad defensiva de Gimnasia quedó en evidencia cuando Cortés desbordó por la izquierda, nadie cerró y Lucas Blondel no tuvo problemas para poner el 2 a 0 para la visita. Aún así, el Lobo fue para adelante y un remate de Zalazar reventó el travesaño.

Galíndez fue bien abajo para atajar un buen cabezazo de Agustín Auzmendi. Y un buen centro al ras de Silva terminó con un remate del propio Auzmendi que pegó en la parte superior del travesaño.

En el final, un error grosero de Enzo Martínez, que le entregó la pelota a Caicedo, terminó con el 3-0 final. Un verdadero mazazo para este equipo que empezó el partido con expectativas de clasificación y se fue goleado, con un montón de dudas.

 

Video | Facundo Aché desde el Bosque y el análisis de la derrota del Lobo

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