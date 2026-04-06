Gimnasia vs Huracán | El Lobo sufrió un mazazo que dejó al DT en la cuerda floja

¿Micros con menos frecuencias? Los platenses ya ajustan su rutina de viaje
¿Micros con menos frecuencias? Los platenses ya ajustan su rutina de viaje
¡Atención! Avanza una ciclogénesis a La Plata, con lluvias y vientos: para cuándo se espera lo peor
La deuda del Congreso con la Provincia, que lleva al estancamiento
VIDEO. El Lobo sufrió un mazazo que dejó al DT en la cuerda floja
Un comerciante de La Plata fue víctima de una estafa millonaria
“La misión fue un éxito”, lo que dejó Atenea y el trabajo que sigue
Escándalo en Gran Hermano: Pincoya no fue expulsada tras escupir a Tamara... ¿qué sanción recibió?
Torre Meydan, el próximo hito de Yacoub Real Estate & Developers: así es el exclusivo dúplex que redefine la vida en altura en La Plata
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Dos incendios, dos finales: una muerte y un rescate contrarreloj
“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo
Vuelven las clases a colegios y facultades de la Universidad
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El Gobierno vuelve a la carga por la ley “Hojarasca”: de qué trata
Diluvió en Tucumán: un temporal dejó tres víctimas fatales y graves destrozos
Milei contra Villarruel: habló de “traición” y de “boicot” a su gestión
Arca confirmó qué impuestos tienen vencimiento en abril 2026: las fechas que no hay que olvidar
Los números de la suerte del domingo 6 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
El 10 de abril empieza Anses con el pago de jubilaciones y pensiones
Advierten por falta de iluminación en la bajada de la Autopista
Esta semana arranca la nueva etapa del rodaje de la serie de Netflix en el Pasaje Dardo Rocha
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Gimnasia no tuvo eficacia ofensiva y los errores defensivos lo condenaron a una derrota inapelable que lo dejó muy mal parado a futuro. La clasificación a los playoffs quedó lejos y se juega mucho ante Camioneros
Facundo Aché
fache@eldia.com
La derrota no es difícil de explicar. El 3 a 0, lapidario, fue una combinación de la liviandad del equipo para atacar, los errores defensivos y un enorme desorden a la hora de ocupar espacios en defensa. Gimnasia se regaló defensivamente en la búsqueda del empate y terminó goleado por un rival que fue efectivo para aprovechar sus situaciones de gol.
Gimnasia-equipo se fue desmoronando con el paso de las fechas. En esa idea de jugar más y dejar de ser un equipo contragolpeador, se convirtió en un hibrido. Las carencias son cada vez más visibles -con horrores defensivos y una creciente ineficacia en ataque- y no hay respuestas tácticas, estratégicas ni anímicas. Por eso, el resultado ante el Globo es más que una derrota: es un creciente signo de interrogación hacia el futuro.
En los primeros minutos, aún dentro de las imprecisiones del juego, Gimnasia manejó mejor la pelota a partir de la asociación de Nacho Fernández con Nicolás Barros Schelotto. El partido se jugó en los primeros quince minutos más cerca del arco de Galíndez, aunque el Lobo tuvo apenas aproximaciones, con un remate de Manuel Panaro a las manos del arquero como la mas clara.
Sin embargo, la apertura del marcador fue para Huracán, con un golazo de Ignacio Campo, que recibió de Ojeda tras un rechazo de la defensa albiazul y sacó el derechazo seco que se coló contra el palo derecho de Nelson Insfrán, que voló pero no llegó. El 1-0 para el Globo no hizo más que aumentar la presión para el Tripero.
En esos minutos de desconcierto, Insfrán salvó el segundo ante un remate de Óscar Cortés que el Mono sacó por encima del travesaño con un manotazo. Gimnasia, sin precisión, jugó apurado, al ritmo de la ansiedad de los hinchas. Un error en la salida de Ignacio Miramón casi termina en el segundo gol de la visita, con Insfrán tapando el disparo de Caicedo y Bautista Barros Schelotto terminó salvando el rebote casi en la línea.
Fue la tercera derrota consecutiva para Gimnasia, que está fuera de la zona de clasificación
LE PUEDE INTERESAR
El ciclo tambalea porque el equipo no da seguridad
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Con la derrota, hubo silbidos a los jugadores
El Lobo tuvo el empate después de una muy buena jugada colectiva, pero Galíndez tuvo una gran atajada ante el remate con comba de Nacho Fernández. El rebote le quedó a Manuel Panaro, que remató desviado. En la última jugada de la primera mitad, un zurdazo de Nacho Fernández se fue cerca del caño izquierdo de Galíndez.
En el inicio del complemento, ya con Maximiliano Zalazar por Panaro, Marcelo Torres tuvo un mano a mano que tapó Galíndez y en el rebote, Lucas Castrono alcanzó a empujar el buscapié de Pedro Silva. El arquero nacionalizado ecuatoriano también le tapó un remate a Zalazar, pero Baliño cobró offside a instancias del asistente.
La ansiedad de la gente se transformó en reprobación y los hinchas apuntaron a los jugadores
A los 11 minutos, el travesaño salvó al Lobo ante un remate de Blondell de media distancia en la primera acción de riesgo del complemento contra el arco defendido por Insfrán.
La precariedad defensiva de Gimnasia quedó en evidencia cuando Cortés desbordó por la izquierda, nadie cerró y Lucas Blondel no tuvo problemas para poner el 2 a 0 para la visita. Aún así, el Lobo fue para adelante y un remate de Zalazar reventó el travesaño.
Galíndez fue bien abajo para atajar un buen cabezazo de Agustín Auzmendi. Y un buen centro al ras de Silva terminó con un remate del propio Auzmendi que pegó en la parte superior del travesaño.
En el final, un error grosero de Enzo Martínez, que le entregó la pelota a Caicedo, terminó con el 3-0 final. Un verdadero mazazo para este equipo que empezó el partido con expectativas de clasificación y se fue goleado, con un montón de dudas.
Video | Facundo Aché desde el Bosque y el análisis de la derrota del Lobo
El equipo albiazul se fue del campo de juego envuelto en silbidos tras la goleada de Huracán/ N. Braicovich
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí