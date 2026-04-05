Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo

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Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Huracán

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Huracán
Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

5 de Abril de 2026 | 17:45

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Nelson insfrán (6): no tuvo responsabilidad en los goles de Huracán. En el primer tiempo sacó dos remates con destino de gol. No se mostró del todo recuperado en lo físico.

Bautista Barros Schelotto (5): mejor pasando al ataque que en defensa. Teniendo en cuenta el largo tiempo sin jugar fue más que correcto

Enzo Martínez (4): era mejor de Gimnasia en la defensa hasta que cometió el grosero error de dejar corto un rechace para atrás que aprovechó Caicedo para el 3-0. Otra vez una falla no forzada.

G. Errecalde (5): ganó y perdió en su tarea de rechazar. Al tener un solo referente de área fue sobre Caicedo. Tuvo errores pero mostró temperamento.

Pedro Silva Torrejón (5): lo mismo que el otro lateral, mejor en ataque que en defensa. Le dio un pase de gol a Auzmendi. En la marca dejó dudas.

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Ignacio Miramón (5): un muy mal primer tiempo, cuando incluso hasta pudo ser expulsado. Mejoró en el complemento cuando dio la cara con quites y pases largos.

Lucas Castro (4): no pudo recuperar la pelota en la mitad de cancha. Le tocó estar en cancha en los peores momentos del Lobo.

Nicolás Barros Schelotto (5): tuvo un buen primer tiempo, porque manejó la pelota y trató de sacar al equipo del fondo. Fue el que menos se equivocó. Lo reemplazaron antes que lo expulsen.

Manuel Panaro (4): el más flojo de Gimnasia. No se encontró en toda la tarde y desperdició una situación inmejorable de gol en el final del primer tiempo. Fue reemplazado en el entretiempo.

Ignacio fernández (6): aunque con intermitencias fue otra vez de lo mejor de Gimnasia. Siempre un buen pase, despliegue y empuje para despertar a sus compañeros.

Marcelo Torres (4): no entró en contacto con la pelota. En el primer tiempo casi que no fue asistido y en el complemento, con el equipo más volcado a la ofensiva tampoco.

Ingresaron

M. Zalazar (6): le cambió la cara al equipo. Gambeteó y remató al arco.

A. Auzmendi (4): desperdició una chance clara de gol.

Franco Torres (5): no pudo hacer mucho.

Promedio: 4,85

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