Clase pública en la Ciudad contra el jefe de Gabinete

Universitarios convocaron a una jornada de protesta en pleno centro de La Plata, al frente de un inmueble que pertenecería a Manuel Adorni, aunque ya el jefe de Gabinete no viviría ahí. La actividad, una clase pública mañana cerca del mediodía en la esquina de 6 y 48, busca manifestar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario,

A la hora de realizar la convocatoria, desde la organización Juventuds PTS, recalcaron: “¿Sabías que Adorni también tiene una propiedad en La Plata?” y por eso decidieron hacer una movida similar como la semana pasada en Caballito.