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Política y Economía |Nuevo intento de dar vuelta la página

Adorni “empoderado”: otro apoyo de Milei y el Gabinete

El Presidente encabezó una reunión con todos los ministros y el Gobierno difundió una foto de “unidad”, en medio de las denuncias que complican al funcionario

Adorni “empoderado”: otro apoyo de Milei y el Gabinete

El Presidente, ministros, funcionarios de primera línea y legisladores, juntos para la foto /Presidencia

7 de Abril de 2026 | 02:02
Edición impresa

El presidente, Javier Milei, encabezó ayer la reunión ministerial que habitualmente preside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Pidió que vayan todos los pedidos directo con Manuel. Fue una forma más de empoderarlo a él”, aseguraron en el Gobierno sobre lo que definieron como un nuevo y “fuerte” gesto de respaldo al funcionario que la Justicia investiga por su crecimiento patrimonial, con viajes al exterior en vuelos privados y propiedades sin declarar en la mira.

Desde la cabecera de la amplia mesa del Salón Eva Perón de la Casa Rosada, y con Adorni sentado a su izquierda, el mandatario lideró la primera parte del encuentro con una breve introducción general en materia política y económica. Además, les encomendó a sus funcionarios que “cumplan los objetivos” trazados en cada ministerio y que “recuperen la agenda de gestión”.

Un detalle no menor es que con el encuentro de ayer el Gobierno pareció cerrar filas en el respaldo al ministro coordinador, al difundir una foto en la que además de a Milei y a su hermana -que nunca le soltaron la mano- se ve a todo el Gabinete acompañando a Adorni.

Allí aparecen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Carlos Presti (Defensa); Mario Lugones (Salud); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Sandra Pettovello (Capital Humano); Luis Caputo (Economía); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Diego Santilli (Interior); Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También estuvieron el asesor Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

Según trascendió, esa ensayada muestra de unidad buscó afianzar la cercanía entre los ministros y secretarios en medio de la avanzada judicial contra Adorni, pero también después de las revelaciones en torno al caso $Libra y luego de que se conociera que decenas de funcionarios y legisladores libertarios fueron beneficiados con millonarios préstamos del Banco Nación.

“Rol preponderante”

Más allá de que Milei presidió el primer tramo de la reunión de Gabinete -que se extendió desde el mediodía hasta pasadas las 14-, el Presidente delegó la moderación de la segunda parte en Adorni.

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“Manuel va a tener un rol preponderante. La idea es que tome el control en estas reuniones, independientemente de las de seguimiento individuales que viene haciendo. Se va a buscar revivir la impronta de gestión de Gobierno. Que todos los ministros cumplan con los objetivos planteados”, insistieron en Balcarce 50.

Adorni quedó en el ojo de la tormenta a principios de marzo, cuando se supo que su mujer, Bettina Angeletti había integrado la comitiva presidencial que acompañó a Milei a Nueva York.

Otras revelaciones pusieron al funcionario en el centro de atención. Por ejemplo, cuando se filtraron imágenes abordando un vuelo privado con su familia rumbo a Punta del Este o cuando trascendió que desde que asumió la función pública sumó dos propiedades (sin desprenderse de las anteriores): una casa en un country de Exaltación de la Cruz, a nombre de Angeletti, y un departamento en Caballito que habría sido adquirido a través de un préstamo de las anteriores propietarias del inmueble.

En medio del escándalo, los Milei salieron a bancar públicamente al jefe de Gabinete, que a medida que se sucedían las revelaciones buscó mostrarse activo y hasta convocó a una fallida conferencia de prensa en la que se mostró agresivo con la prensa y declinó dar precisiones sobre su patrimonio.

Se excusó en que había una investigación judicial en curso. Es la que está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que ayer ordenó una nueva batería de medidas de prueba en pos de esclarecer la situación.

Reuniones bilaterales

Mientras la causa avanza en el ámbito penal, el Gobierno busca retomar el control de la agenda. Tras el encuentro grupal que encabezó Milei, el jefe de Gabinete mantuvo por la tarde la primera de las tres reuniones que acordó con el Presidente el pasado miércoles en Olivos.

En ese sentido, ayer fue el turno de recibir a la ministra Monteoliva, con quien evaluó el plan de seguridad nacional. En tanto que hoy se verá con el titular de Salud, Mario Lugones y mañana, con el de Defensa, Carlos Presti.

 

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