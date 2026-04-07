El crimen del jubilado en La Plata y la tristeza de Benito: su perro lo sigue esperando en la puerta de su casa

La escena conmueve sin necesidad de palabras. Benito, el perro de Néstor Daniel Copoletti , permanece echado en la puerta de la casa, como si aún aguardara el regreso de su dueño. Pero ese regreso nunca ocurrirá.

Tras el brutal crimen del hombre de 80 años en su vivienda de La Plata, la imagen del animal se convirtió en uno de los reflejos más desgarradores del caso. Quieto, en silencio, con la mirada perdida, el perro no se mueve del lugar donde vio por última vez a su compañero de vida.

Vecinos aseguran que el vínculo entre ambos era muy fuerte y que el jubilado vivía solo con su mascota, que ahora quedó en la casa, rodeada por la escena que aún investiga la Justicia.

La postal expone el costado más crudo de la tragedia: la ausencia, el desconcierto y la fidelidad inquebrantable de un animal que no entiende de violencia ni de muerte.

Mientras la causa avanza para esclarecer el homicidio, Benito sigue ahí, fiel, esperando a quien ya no volverá.