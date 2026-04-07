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Recorte de frecuencias de micros: amenaza de empresas, reunión con el Gobierno y crece el malestar de los usuarios

Los empresarios denunciaron la imposibilidad de pagar salarios ante el fuerte aumento del gasoil y la demora en el giro de subsidios

Recorte de frecuencias de micros: amenaza de empresas, reunión con el Gobierno y crece el malestar de los usuarios
7 de Abril de 2026 | 19:43

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La Secretaría de Transporte transferirá este miércoles los subsidios de la Nación a las empresas de colectivos, luego del reclamo de los dueños de esas compañías, pero la reducción de frecuencias que se registró en el AMBA en las últimas horas se mantendrá debido a que consideran que el monto que recibirán no cubre toda la deuda.

“Mañana se pagan los subsidios de nación a las empresas, en el cuarto día hábil del mes. Depende de ellos (que se restituyan los servicios habituales y levanten las amenazas de paro para este miércoles). Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos”, sostuvieron voceros de la cartera en declaraciones.

Las mismas fuentes confirmaron que el próximo jueves a las 11 habrá una reunión de autoridades de Transporte con las cámaras empresarias del sector, a quienes criticaron por la decisión que tomaron este martes de reducir un 30% la circulación de colectivos en el AMBA, lo que generó fuertes demoras y complicaciones a los pasajeros. 

“Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos. A pesar de sus dardos mediáticos y su avanzada pública un tanto extorsiva con pasajeros de por medio”, se quejaron desde la Secretaría.

Por su parte, el titular de la empresa Dota, Marcelo Pasciuto, afirmó que "el sistema de transporte está colapsado" y reclamó por pagos de subsidios atrasados lo que complica el manejo financiero de la empresa y los pagos de sueldos.

Al ser consultado sobre la promesa del Gobierno de depositar los subsidios en las próximas horas, respondió: “A mí me avisaron que van a depositar una parte, la mitad de lo que se debía. En las líneas nacionales están debiendo 19,5 millones y van a depositar 9 millones por colectivo. No llegan a cumplir lo atrasado y eso hay que sumarle la diferencia de costo, más el aumento del combustible que subió 700 pesos en 15 días”.

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Por eso, Pasciuto, sostuvo que seguirán este miércoles con la baja frecuencia de colectivos hasta que les giren lo adeudado.

En declaraciones, el directivo afirmó que la crisis se originó cuando el esquema se dividió en tres jurisdicciones en septiembre de 2024 y, desde entonces, lo que corresponde a los ámbitos nacional y provincial está "totalmente desarticulado".

El empresario advirtió que el sector arrastra una "deuda del último cuatrimestre del año 2025, deuda de febrero, deuda de marzo y el adelanto de abril".

Pasciuto remarcó la urgencia de los fondos al señalar que "hoy es el último día para acreditarse" el dinero necesario para los haberes de los choferes, ya que se deben girar los recursos a las entidades bancarias para "pagar mañana los salarios".

En La Plata, usuarios analizan una protesta en la calle

El descontento por las demoras y la escasa frecuencia de las unidades en La Plata se profundiza desde los últimos días. Por tal motivo, los pasajeros organizarían una asamblea pública con el fin de exigir mejoras inmediatas en el sistema de transporte.

Las dificultades operativas comenzaron el pasado lunes y se extendieron a lo largo de toda la semana. Esto desencadenó múltiples quejas en diversos barrios, tanto en la periferia como en el casco urbano de la Ciudad. El deterioro en la calidad de los viajes impactaría con mayor fuerza en determinados ramales y cruces estratégicos de la Región. 

La jornada de protesta se llevaría a cabo el próximo jueves a las 18 horas en Plaza Moreno, bajo la premisa de que "la movilidad es un derecho fundamental y no un negocio".

En este sentido, la asamblea exigiría el cese de los incrementos en las tarifas y una mayor cantidad de micros en circulación para garantizar viajes con mayor comodidad.

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