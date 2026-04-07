Sigue el calvario de los micros en La Plata: paradas repletas, pasajeros bajo la lluvia y unidades que no frenan

En las primeras horas del martes lluvioso en La Plata, el panorama del transporte de micros no se modificó en nada con respecto a lo que sucedió en la jornada de ayer, cuando las empresas decidieron implementar una drástica medida de reducción de frecuencias antes los elevados costos del gasoil y en medio de reclamos al Gobierno por ayuda para sustentar costos.

Sin soluciones a la vista, el contexto en esta jornada era otra vez de caos: la situación por la falta de unidades en circulación derivaba una vez más en paradas abarrotadas de pasajeros que tenían que estar a la intemperie en medio de la garúa. Para colmo los pocos colectivos que transitaban lo hacían hasta el tope de usuarios. No faltaba ante esa postal quienes viajan sobre los escalones e incluso colgados de las barandas laterales de las puertas de acceso.

La bronca por las esperas eternas para abordar una unidad que los traslade hasta el trabajo, la facultad o la escuela era evidente. La indignación además se potenciaba en el marco de un nuevo aumento de las tarifas de los boletos con la llegada de abril. Tal es así que esta mañana los vecinos manifestaban en el WhatsApp de EL DIA (2214779896) los trastornos provocados por los retrasos de los micros.

Una usuaria de Gonnet que habitualmente hace uso de la Línea 273, detalló uno por uno los problemas propios del caos reinante. "Llevo más de 50 minutos de espera en la esquina de Camino Belgrano y 508 para ir hasta La Plata". "Pasan micros muy cada tanto, y los pocos que pasan no paran porque vienen recontra llenos", graficó.

"Hay gente viajando en las escaleras, lo podemos ver cuando pasan. Yo ya estoy llegando tarde a mi trabajo y ayer me pasó lo mismo. Es una locura todo esto. Encima cobran carísimo", relató.

Otra postal del calvario de los micros llegaba desde Plaza Castells de Camino Centenario, en Villa Elisa, donde se formó una enorme fila de personas a la intemperie. "Nunca vi la cola de micros así", afirmó una mujer que llevaba casi una hora de espera. En este caso lamentó que "los perjudicados somos nosotros que la peleamos en el día a día y ahora nos hacen llegar tarde al trabajo".

Un vecino de Gorina se comunicó con este medio para dar cuenta de una situación que vivió su pareja. "Tomó el micro en La Plata para llegar a casa y viajó prácticamente todo el tramo colgada de la escalera. Es un peligro, encima con este tiempo está todo resbaladizo ¿Están esperando que ocurra una tragedia?", planteó.

Las quejas también llegaban desde la zona oeste de La Plata. "Acá en Melchor Romero los micros directamente no paran, pasan de largo y van repletos. Las paradas están llenas de gente que va al trabajo. Nos tienen de rehén", lamentó.

En el Centro también se registraban enormes filas en las paradas. Una de las más extensas era la que se formó pasada las 8:00 en diagonal 80 y 1, en las inmediaciones de la Estación de Tren de La Pata, en donde una hilera se extendía desde mitad de cuadra hasta la avenida e incluso daba la vuelta. "Hace un rato había aún más gente pero algunos se resignan y se van", indicaron pasajeros damnificados.

En La Plata y alrededores, la medida adoptada por las empresas prestadoras de los servicios genera incertidumbre. Si bien se sabe que la merma de las frecuencias oscila entre 10 y 50 por ciento, no hay precisiones al respecto, lo cual no sólo dificulta la rutina de los pasajeros sino que también les impide organizarse para llegar a destino en condiciones medianamente normales.

La medida, impulsada por las cámaras del sector en respuesta por el aumento del gasoil y el atraso en los costos del servicio, no era uniforme: cada empresa define cómo y cuánto recorta sus servicios. En ese escenario, el impacto en los usuarios es directo, con mayores tiempos de espera, unidades más cargadas y una prestación más irregular, especialmente en horas pico.