Paro nodocente, con acatamiento dispar en la UNLP: protesta contra Adorni y cuánto falta para otra semana sin clases

Los gremios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) continuaban este miércoles con la ejecución del plan de lucha en reclamo de mejoras salariales y por la puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario en medio de la tensa puja con el gobierno nacional.

Como estaba previsto, hoy el protagonismo era de ATULP, el ala gremial que nuclea a los trabajadores nodocentes. Este sector concretaba un paro de actividades por 24 horas que tenía efecto en el desarrollo de la jornada académica como también en los colegios que están bajo la órbita de la casa de altos estudios local.

En una recorrida de EL DIA se pudo establecer que en algunas facultades la medida no de fuerza no tenía acatamiento. En Informática, por ejemplo, las clases se desarrollaban con normalidad. Este panorama era propio también en Derecho, donde se registraba una buena concurrencia de estudiantes. En Ciencias Económicas las puertas se abrieron sin problemas y las cursadas se dictaban con ritmo habitual. En tanto, desde Agronomía se informó que "hay cursadas normales".

Como contrapartida, el paro de los nodocentes tenía alto acatamiento en facultades como Medicina, Agronomía, Periodismo, Trabajo Social y Artes. En estos casos las unidades académicas lucían a puertas cerradas y, por ende, el nivel de actividad era nulo.

Por otro lado, en los establecimientos preuniversitarios como el Liceo "Víctor Mercante, el Nacional "Rafael Hernández" y la Escuela Anexa el paro tenía un efecto absoluto y la postal era de portones cerrados.

Como para de las protesta de este miércoles, desde las 12 se llevarán a cabo clases públicas en las inmediaciones de un edificio de 6 y 48 en donde vivió el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quien está envuelto en una investigación judicial en la que se investiga la procedencia de fondos para la compra de inmuebles y viajes al exterior.

Cuatrimestre en agonía

En el transcurso de febrero, cuando el gobierno nacional manifestó una postura indeclinable respecto a la no implementación de la Ley de Financiamiento Universitario reclamada por las universidades nacionales, la Comisión Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) advirtió que el cuatrimestre estaba en peligro. Tal es así que en marzo transcurrieron dos semanas de paro que coincidieron con feriados dobles y fines de semana. Así se acumularon más de veinte días sin clases tan solo en el primer cuarto del cuatrimestre impactando de lleno en la continuidad pedagógica.

El último paro fuerte de los educadores tuvo lugar la semana pasada y cuando la universidad parecía recobrar su normalidad ahora fue el turno de los nodocentes. Desde ATULP consignaron que “sobran las razones” para parar y enumeraron algunas aristas del planteo: “Salarios deteriorados y en los peores niveles de la democracia”, “sin paritarias libres y cifras unilaterales”, “recortes en ciencia, becas e infraestructura universitaria” e “incumplimiento de la LFU”.

Lo que viene: otro parate

Los gremios a nivel nacional nucleados en la CONADU evalúan la realización de una marcha federal universitaria y la fecha tentativa sería el jueves 23 de abril. Mientras deciden si avanzar o no con una acción masiva de ese tipo, en La Plata los docentes tienen previsto parar otra vez a fin de mes. Una vez más el sector implementará un cese de actividades por el plazo de una semana, abarcando desde el lunes 27 de abril hasta el sábado 2 de mayo. De cumplirse lo establecido, los días sin clases en la UNLP rozarían las tres semanas y la comunidad académica habrá transitado con suerte la mitad de las jornadas educativas.