Nuevo paro nodocente complicará las clases en colegios y facultades

Los nodocentes realizarán hoy un nuevo paro de actividades que impactará en los colegios y facultades de la Universidad Nacional de La Plata. La protesta incluirá una clase pública, hoy a las 12, en 6 y 48, en las cercanías de una vivienda que ocupó el jefe de gabinete nacional, Manuel Adorni.

En el marco del plan de lucha del Frente Gremial Universitario, los trabajadores Nodocentes anunciaron que se “profundizan las medidas en defensa de la universidad pública”.

Sindicatos de docentes universitarios y agrupaciones estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron la semana pasada una jornada de clases públicas frente al departamento donde vive el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, con el objetivo de visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas nacionales, en medio del escándalo por la investigación del presunto enriquecimiento patrimonial del funcionario.

Por otra parte, tras el paro y la clase pública de hoy, mañana se levantará una Carpa Blanca por la Educación y la Soberanía en la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, en 7 entre 47 y 48.

El lema de la protesta es “Si no se aplica la ley, sigue el plan de lucha”, y agregaron: “Defendemos nuestros derechos, nuestros salarios y el futuro de la universidad pública”.

La medida de hoy se suma a los paros realizados por los docentes universitarios durante más de tres semanas en lo que va del ciclo 2026. La protesta se realiza en el marco del pedido de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales y paritarias libres.