Distinguen en la UNLP al equipo que desarrolló el satélite Atenea, un hito en la historia de la ingeniería aeroespacial argentina

Este mediodía, los investigadores y estudiantes de la facultad de Ingeniería que tuvieron un aporte central en el diseño y desarrollo del satélite argentino Atenea visitaron el Rectorado, donde fueron recibidos por las principales autoridades de la Universidad Nacional de La Plata. Durante el encuentro, el equipo de la UNLP que marcó un hito en la historia de la ingeniería aeroespacial de nuestro país, recibió una distinción especial de manos de las máximas autoridades universitarias. Cada uno de los miembros de la delegación recibió un diploma en reconocimiento a su destacada labor en el proyecto Atenea, enmarcado en la misión Artemis II de la NASA que llevó astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo.

Cabe recordar que tras su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy el pasado 1° de abril, el microsatélite argentino logró operar con éxito en el espacio profundo y completó su misión, transmitiendo datos científicos y tecnológicos clave hacia la Tierra. Durante su funcionamiento, Atenea alcanzó una distancia superior a los 70.000 kilómetros y se mantuvo activo enviando información a estaciones terrestres de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Por la Facultad de Ingeniería de la UNLP participaron en el proyecto ingenieros y estudiantes del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), del Departamento de Ingeniería Aeroespacial, y del grupo Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT), del Departamento de Electrotecnia.

En el proyecto ATENEA los integrantes del CTA tuvieron a su cargo la ingeniería de sistemas del satélite, parte de la estructura, el control térmico y la fabricación de piezas, especialmente las metálicas. En tanto, integrantes del SENyT estuvieron abocados al desarrollo de tres subsistemas electrónicos clave: el subsistema de comunicaciones, la computadora de a bordo (OBC) y un receptor de GNSS. El desarrollo fue integral, abarcando el diseño, el software y la implementación del hardware, es decir, la construcción de los equipos electrónicos. También participaron en la manufactura de otras partes, cables y subsistemas accesorios.

La delegación que fue recibida en el Rectorado estuvo conformada por Sonia Botta, Juan Sebastián Delnero, Aldana Guilera, Joaquín Brohme, Erick Molina Roche, Facundo Pasquevich, Gaspar Ramirez, Julián Crosta, Ramón López La Valle, Santiago Rodríguez, Agustín Catellani, Germán Scillone, Ernesto López, Ezequiel Marranghelli, Juan Díaz, Elián Hanisch, Francisco Núñez, Gabriel Vega Leáñez, Florencia Ossola, Ignacio Brittez, Guido Potente, Julián Encinas, Gabriela Tavera, Cristian Pérez (Fundación Facultad de Ingeniería).

Durante el encuentro, Tauber señaló que “este proyecto expresa la versatilidad del conocimiento público y el verdadero sentido de la universidad argentina: agregar valor a nuestros recursos a partir del talento de los jóvenes formados en nuestras aulas. Para toda la comunidad universitaria de La Plata, lo que hicieron ustedes es motivo de orgullo y de agradecimiento”.

“El desarrollo de iniciativas como Atenea es fruto de un enorme esfuerzo del sistema científico nacional, gratuito y de calidad, que nos permite formar profesionales capaces de ser protagonistas en los desafíos tecnológicos más complejos a nivel mundial”, indicó el vicepresidente. Y agregó: “que la NASA haya elegido este proyecto para sumarlo a la misión Artemis II es una confirmación de que nuestro sistema científico y nuestras universidades son capaces de aportar al desarrollo de acontecimientos tan trascendentes para la humanidad como la conquista del espacio”.

Finalmente, Tauber afirmó que “al entregar estos diplomas, no solo reconocemos las trayectorias individuales de cada uno de ustedes y su aporte a esta aventura maravillosa. También estamos reafirmando la convicción de que el conocimiento es una inversión pública y social que genera oportunidades y construye futuro para cada uno de los argentinos”. Y concluyó: “este es el modelo de país que defendemos, y la Universidad Nacional de La Plata lo respalda con resultados concretos y compromiso”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, Marcos Actis, destacó la relevancia del proyecto y sostuvo: “este tipo de desarrollos demuestra la capacidad que tiene la universidad pública argentina para generar tecnología de alto nivel y participar en misiones internacionales de gran complejidad”.

El decano mencionó en especial “la supervisión de la CONAE en todo momento y la colaboración de otras universidades e institutos como la Facultad de Ingeniería de la UBA, el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la CNEA, muy importante por la energía que tiene que tener el satélite, con los paneles, y los ensayos e integración final con la empresa VENG S.A realizada en Falda del Carmen”.

Finalmente Actis tuvo especiales palabras de agradecimiento para el vicepresidente de la UNLP: “quiero valorar y destacar el apoyo que tuvimos de parte de Fernando Tauber desde el primer momento en que le presentamos el proyecto para sumarnos a la misión Artemis II. Para cualquier otro funcionario hubiera resultado mucho más fácil decir que no y esquivar el compromiso que significaba para la institución embarcarse en un empresa tan compleja y costosa como esta. Sin embargo, desde el principio nos llevamos un contundente ‘sí’, y un enorme respaldo para avanzar. Sin esa confianza y sin esa convicción, hoy Atenea sería apenas un sueño”, señaló.