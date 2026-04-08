Giro en el crimen del jubilado en La Plata: detuvieron al jardinero

El homicidio del jubilado de 80 años en Villa Elisa sumó en las últimas horas un giro clave: hay un detenido y se trata de un hombre que trabajaba habitualmente como jardinero en la vivienda de la víctima.

Según confirmaron en exclusiva a EL DIA fuentes de la investigación, las cámaras de seguridad lo ubican en la zona en el horario en que se produjo el hecho, un elemento que resultó determinante para avanzar con su aprehensión.

La víctima, Néstor Daniel Copoletti, fue hallada sin vida en su propiedad de calle 423 bis entre 7 y 8, en Villa Elisa. Con el correr de las horas, lo que en un principio aparecía como una muerte dudosa fue confirmado como un homicidio.

De acuerdo a la información recolectada, el hombre presentaba múltiples golpes en la cabeza. Además, fue encontrado con una bolsa de nylon parcialmente colocada sobre su cabeza, un dato que refuerza la hipótesis de una agresión intencional.

El cuerpo estaba en un galpón de herramientas ubicado en el frente de la propiedad, rodeado de objetos y con manchas de sangre en la escena.

Sospechas y faltantes

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que la vivienda no presentaba signos claros de haber sido forzada, lo que abre la posibilidad de que el atacante haya tenido algún tipo de acceso conocido al lugar.

En esa línea, el rol del jardinero detenido cobra especial relevancia. Además, se detectaron faltantes en la casa, por lo que no se descarta que el crimen esté vinculado a un robo.

La investigación

La causa es llevada adelante por la UFI N°16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien ordenó una serie de medidas en busca de esclarecer el hecho en cojunto con la DDI La Plata.

Entre ellas, se destacan los peritajes en la escena, el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios a vecinos y allegados.

En paralelo, se aguardan los resultados de la autopsia, que serán claves para determinar con precisión la mecánica de la muerte.

¡