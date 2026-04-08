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La Ciudad |LA BAJA DE FRECUENCIAS CAUSA MALESTAR EN LA REGIÓN

El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios

Por el conflicto entre los empresarios y el Gobierno nacional, hay demoras que causan filas interminables en las paradas. Complicaciones para ir al trabajo o a estudiar: El drama de los chicos de una escuela en I. Correas

El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios

En 1 y 44, La caída de la frecuencia se refleja en paradas colmadas de pasajeros en horas pico / EL DIA

8 de Abril de 2026 | 04:50
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La reducción de frecuencias de colectivos por decisión de las empresas ante el aumento del precio del gasoil golpea con fuerza en la Región. En la Provincia, de unos 18 mil recorridos, se pasó a 12 mil el lunes y a 10 mil ayer, según datos que se manejaban en la Defensoría Ciudadana de La Plata. En la Ciudad, algo parecido: vecinos denuncian recortes de hasta el 50 por ciento, generando serias complicaciones para los usuarios.

La menor cantidad de unidades en circulación se refleja en las paradas, con largas filas, especialmente en horas pico y durante las dos últimas jornadas, cuando la lluvia agravó la espera de los pasajeros que se encontraban a la intemperie. A este panorama se agregan quienes viajan en los escalones e incluso colgados de las barandas laterales de las puertas.

El malestar por largas esperas para poder subir a un colectivo que los lleve al trabajo, la facultad o la escuela se replica en distintos puntos de la Región. En este contexto, vecinos platenses describieron a este diario la odisea que enfrentan para llegar a destino, tras la drástica reducción de servicios dispuesta por las empresas en medio de reclamos al Gobierno por asistencia para cubrir costos.

VIAJAR, CADA VEZ MÁS DIFÍCIL

Desde zona Norte, una vecina de Gonnet, usuaria habitual de la línea 273, expuso el caos de estos días y contó que llegó a esperar más de 50 minutos en la esquina de Camino Belgrano y 508 para viajar hacia La Plata. “Pasan micros muy cada tanto, y los pocos que pasan no paran porque vienen llenos”, graficó. “Hay gente viajando en las escaleras, lo podemos ver cuando pasan”, advirtió.

Una postal similar describió una usuaria de Villa Elisa que intentaba viajar desde Plaza Castells, situada sobre Camino Centenario y calle 51, donde se formó una extensa fila de personas para tomar colectivos hacia el Centro. “Nunca vi la cola de micros así”, afirmó la mujer, que llevaba casi una hora de espera. “Los perjudicados somos nosotros, que la peleamos en el día a día y ahora nos hacen llegar tarde al trabajo”, lamentó.

Un vecino de Gorina relató una situación que vivió su pareja al regresar a su casa desde el casco urbano: “Tomó el micro y viajó prácticamente todo el trayecto colgada de la escalera. Es un peligro, encima por la lluvia está todo resbaladizo. ¿Están esperando que ocurra una tragedia?”, cuestionó al manifestar bronca y preocupación ante la situación.

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Los reclamos también se hicieron sentir en la Zona Oeste. “En Melchor Romero los micros directamente no paran, pasan de largo y van repletos. Las paradas están llenas de gente que va al trabajo”, se quejó una vecina, y lamentó: “Nos tienen de rehén”.

En el casco urbano también se observaron largas filas, por momentos, bajo la lluvia. En las inmediaciones de la estación de trenes de 1 y 44, a las ocho de la mañana la hilera se extendía desde mitad de cuadra sobre diagonal 80 hasta la esquina de 1 y continuaba sobre la avenida.

En la zona sur, donde se acumulan reclamos por la falta de conectividad hacia Parque Sicardi, Villa Garibaldi, Arana e Ignacio Correas, denuncian una reducción de la frecuencia de hasta el 50 por ciento, según el nuevo cronograma de la empresa prestataria de la Línea Este, lo que genera complicaciones en los horarios de ingreso y salida escolar y laboral.

Durante la mañana, en hora pico, el intervalo pasó de 15 a 30 minutos, mientras que el servicio nocturno también se vio afectado, con demoras de hasta 50 minutos, según se indicó. Mientras, en Ignacio Correas y Arana, la situación es más compleja, con unidades que pasan cada 50 minutos durante todo el día.

En este contexto, los vecinos comenzaron a juntar firmas para presentar un reclamo ante el Municipio y la Defensoría del Pueblo contra la empresa prestataria de la Línea Este, para exigir la restitución de las frecuencias.

A su vez, usuarios afectados convocan a una asamblea este jueves a las 18 en Plaza Moreno, para visibilizar el descontento por el deterioro del servicio y el aumento constante del boleto.

En La Plata aún no se conoce con precisión el impacto de la medida adoptada por las compañías. Si bien se estima que la reducción de frecuencias oscila entre el 10 y el 50 por ciento, ni el Municipio ni el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires brindaron precisiones ante la consulta de este diario.

En tanto, desde la Comuna confirmaron -sin brindar mayores detalles- que se aplicarán sanciones a las empresas de transporte local, aunque se aclaró que se trata de una problemática que “excede” su competencia, ya que responde a un conflicto entre las compañías y el Gobierno nacional.

Anoche se informó que el Gobierno Nacional depositará subsidios adeudados, pero las empresas mantendrían la baja de frecuencias al considerar que el monto no cubre la totalidad de la deuda. Además, volvió a hablarse en el sector sobre la posibilidad de un paro total de la actividad, ya planteado el 31 de marzo, de no mediar una respuesta a sus planteos de adecuación del subsidio estatal al boleto de acuerdo con el aumento del combustible en el último mes, que llegó al orden del 20%.

CHICOS EN LA CALLE

Desde la Defensoría Ciudadana de La Plata, a cargo de Luciana Bártoli, elevarán al Municipio un pedido de informes por las denuncias recibidas de los usuarios.

En la presentación se advirtió preocupación por las escuelas alejadas, como por ejemplo la Primaria de Ignacio Correas. “La seguridad de esos chicos también preocupa porque dependen de un colectivo que llega a la escuela 40 minutos antes del ingreso habitual. Lo mismo pasa con los más pequeños que tienen que esperar 40 minutos a la intemperie luego de 8 horas de clases para regresar a sus casas”, se indicó.

 

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En 1 y 44, La caída de la frecuencia se refleja en paradas colmadas de pasajeros en horas pico / EL DIA

Los pasajeros denuncian colectivos colapsados y usuarios que viajan en las escaleras / Demian Alday

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