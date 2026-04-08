El Gobierno busca frenar un paro total de micros, mientras sigue el calvario en La Plata por la baja frecuencia

Paradas con mucha gente pero con micros que no pasan o no paran. Una postal que se repite en distintos barrios de La Plata (Adrián Sosa)

Este miércoles en La Plata se vuelve a vivir el infierno por los micros que pasan repletos y paradas desbordadas. El calvario lo viven miles de platenses que utilizan el transporte público a diario y complica cada vez más la organización familiar.

En ese marco se supo que las empresas de transporte del AMBA llegaron a un acuerdo con el Gobierno nacional para evitar el paro total previsto para mañana, aunque no se normalizarían las frecuencias. Desde el sector empresario confirmaron que, si bien el anuncio del pago parcial de los subsidios trajo algo de alivio en las últimas horas "la situación de fondo sigue sin resolverse".

En ese marco, advirtieron que el sistema permanece condicionado por la falta de financiamiento, lo que impacta directamente en la frecuencia de las unidades.

En tanto, según le dijeron a EL DIA fuentes oficiales, en las últimas horas las empresas se reunieron en la Cámara del Transporte de la Provincia y con otras cámaras del AMBA para evaluar la situación. "El precio del gasoil sigue subiendo (no todas las empresas compran en YPF). Todas las autoridades de los municipios se encuentran notificando al sector que no deben recortar servicios y enviando sanciones. Pero se requiere que el gobierno nacional establezca una política de combustibles y costos adecuada para atender la situación", indicaron.

Para ponerlo en números concretos, ejemplificaron que "solo los más de $500 de diferencia por aumento del libro de gasoil representarían unos $20.000 millones adicionales por mes para la Provincia que recibe menos coparticipación de Nación y que es insostenible para cualquier Municipio".

Qué líneas funcionarán con servicio limitado

Este miércoles una extensa lista de líneas, de las que la mayoría une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el Conurbano y La Plata, circulan con menos frecuencia de lo habitual. Entre ellas se encuentran:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

En tanto que todas las línea locales platenses también funcionan con el 50% de sus servicios, tal como informó hoy EL DIA. Es así que la menor cantidad de unidades en circulación se refleja en las paradas, con largas filas, especialmente en horas pico y durante las tres últimas jornadas, cuando la lluvia agrava la espera de los pasajeros que se encuentran a la intemperie. A este panorama se agregan quienes viajan en los escalones e incluso colgados de las barandas laterales de las puertas.

El malestar por largas esperas para poder subir a un colectivo que los lleve al trabajo, la facultad o la escuela se replica en distintos puntos de la Región. En este contexto, vecinos platenses describieron a este diario la odisea que enfrentan para llegar a destino, tras la drástica reducción de servicios dispuesta por las empresas en medio de reclamos al Gobierno por asistencia para cubrir costos que implican la suba del precio del gasoil.

"En 122 y 43 desde las 6 de la mañana que no pasa ningún micro de la línea 275. Es una vergüenza. Entendemos el reclamo pero que alguien tiene que hacer algo porque la mayoría trabajamos y nuestros hijos van a los colegios", se quejó maría este miércoles en un mensaje que envió al WhatsApp (+5492214779896).

Por su parte Martina se comunicó para contar su situación: "Hoy estuve desde las 6.50 hasta las 8.05 esperando el colectivo de la línea 275 en 122 entre 50 y 49, en dirección al Centro de La Plata. El único colectivo que pasó, estaba lleno y no paró. En la parada había más de 10 personas esperando. El colectivo que pasó lleno era del ramal E".

Lo cierto es que mensajes similares se replicaron desde distintas zonas como Villa Elisa, City Bell, Los Hornos y Villa Elvira, entre otros.

Subsidios al transporte

En tanto, la Secretaría de Transporte transferirá este miércoles los subsidios de la Nación a las empresas de colectivos, pero la reducción de frecuencias que se registró en el AMBA en las últimas horas se mantendrá debido a que consideran que el monto que recibirán no cubre toda la deuda.

“Mañana (por hoy) se pagan los subsidios de nación a las empresas, en el cuarto día hábil del mes. Depende de ellos (que se restituyan los servicios habituales y levanten las amenazas de paro para este miércoles). Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos”, sostuvieron voceros de Transporte.

En tanto, mañana jueves a las 11 habrá una reunión de autoridades de Transporte con las cámaras empresarias del sector. Desde la Secretaría lamentaron: “Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos. A pesar de sus dardos mediáticos y su avanzada pública un tanto extorsiva con pasajeros de por medio”.

Un sistema colapsado

Por su parte, el titular de la empresa DOTA, Marcelo Pasciuto, afirmó que "el sistema de transporte está colapsado". Consultado sobre la promesa del Gobierno de depositar los subsidios en las próximas horas, respondió: “A mí me avisaron que van a depositar una parte, la mitad de lo que se debía. En las líneas nacionales están debiendo 19,5 millones y van a depositar 9 millones por colectivo. No llegan a cumplir lo atrasado y eso hay que sumarle la diferencia de costo, más el aumento del combustible que subió 700 pesos en 15 días”.

Por eso, Pasciuto sostuvo que seguirán este miércoles con la baja frecuencia de colectivos hasta que les giren lo adeudado. El directivo afirmó que la crisis se originó cuando el esquema se dividió en tres jurisdicciones en septiembre de 2024 y, desde entonces, lo que corresponde a los ámbitos nacional y provincial está "totalmente desarticulado".