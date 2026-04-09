El juez pidió levantar el secreto bancario de Adorni y citó a declarar a otros cinco testigos

El conflicto por los micros y la plaza Malvinas dominaron el debate en el Concejo Deliberante de La Plata
El conflicto por los micros y la plaza Malvinas dominaron el debate en el Concejo Deliberante de La Plata
Micros | La reunión entre el Gobierno y las cámaras transportistas, sin avances: prometen "normalizar" gradualmente
Tapia y Toviggino, más complicados: ¿retenían indebidamente los ingresos por publicidad de los clubes?
Terminó la elección de autoridades en las facultades de la UNLP: uno por uno, todos los decanos
El drama de la falta de agua en La Plata, en primera persona: "Me levanto a las 4:30 para saber si carga el tanque"
Vuelco, un herido y caos en el cruce de Camino Centenario y 466: al filo de la tragedia
FIFA eligió a los mejores árbitros de Argentina y por primera vez habrá tres en un Mundial
Lluvia de disparos en La Plata y la sospecha de una trama narco
El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota
Etcheverry le hizo un gran partido a Alcaraz, aunque no fue suficiente y se despidió de Montecarlo
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción
Israel inicia negociaciones y Trump dice que tropas permanecerán desplegadas cerca de Irán
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El Lobo ante Camioneros con el único objetivo de ganar: formaciones, hora y TV
Emotivos homenajes a Miguel Russo que hoy hubiese cumplido 70 años: "Fiel símbolo del ADN Pincha"
VIDEO.- ¡En caja! Ya está en camino el auto de Franco Colapinto para la exhibición en Palermo
Quién es el detenido por el brutal crimen de Néstor Copoletti en Villa Elisa
Julio “Chocolate” Rigau: analizan una vía alternativa al juicio oral
Andrea del Boca ensangrentada: filtran el video del polémico momento en Gran Hermano
Impacto por un chat privado que la China Suárez le mandó a la familia de Icardi: ¿qué les dijo?
Sube el ausentismo: el 66% de los secundarios de la Provincia falta 15 ó más días
Tras 20 años, dos listas pugnan en la elección del club Regatas
Entraron a los gritos, los amenazaron de muerte y desvalijaron la casa: hay un detenido
Más tensión entre la Provincia y un juez por el millonario embargo
El otoño muestra su mejor rostro en La Plata, con sol y temperaturas agradables
Se aprobó la reforma de la Ley de Glaciares: uno por uno, así votaron los diputados, y los puntos clave
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, para avanzar con un análisis más detallado sobre sus situaciones patrimoniales y, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, citó a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos el hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento del barrio porteño de Caballito.
La decisión del magistrado sobre el secreto fiscal de Adorni apunta a permitir acceder a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales.
Todo eso para poder cotejar mejor la evolución patrimonial del funcionario con los datos declarados ante los organismos de control y establecer así si hubo un enriquecimiento ilícito o no.
Por otro lado, la nueva tanda de citados a declarar que se dio a conocer son cinco, entre ellos Pablo Martín Feijoo, que es amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue dueña del departamento de Caballito de la calle Miró que luego adquirió el ex vocero presidencial.
Su nombre surgió a partir del allanamiento que realizó la Policía Federal Argentina en la Inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad, y se deberá presentar en los tribunales el 22 del corriente mes.
LE PUEDE INTERESAR
Alarma por despidos y paralización de obras en la Ruta Nacional 5: piden a Provincia que interceda ante Nación
LE PUEDE INTERESAR
El puerto de San Nicolás concentró casi el 70% de fertilizantes en 2025
Se busca establecer cómo funcionó la operación inmobiliaria desde su origen, para esclarecer cómo llegó a manos de Adorni, ya que al parecer adquirió el departamento de Caballito pagando un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados a un año, sin interés.
Los otros cuatro citados a declarar fueron los dueños de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi (deberán hacerlo el 20 de abril), el encargado del edificio de la calle Miró (22 de abril) y Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni la casa de Exaltación de la Cruz, en el country Indio Cuá (27 de abril).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí