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Política y Economía

El juez pidió levantar el secreto bancario de Adorni y citó a declarar a otros cinco testigos

El juez pidió levantar el secreto bancario de Adorni y citó a declarar a otros cinco testigos
9 de Abril de 2026 | 16:36

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El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, para avanzar con un análisis más detallado sobre sus situaciones patrimoniales y, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, citó a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos el hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento del barrio porteño de Caballito.

La decisión del magistrado sobre el secreto fiscal de Adorni apunta a permitir acceder a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales.

Todo eso para poder cotejar mejor la evolución patrimonial del funcionario con los datos declarados ante los organismos de control y establecer así si hubo un enriquecimiento ilícito o no.

Por otro lado, la nueva tanda de citados a declarar que se dio a conocer son cinco, entre ellos Pablo Martín Feijoo, que es amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue dueña del departamento de Caballito de la calle Miró que luego adquirió el ex vocero presidencial.

Su nombre surgió a partir del allanamiento que realizó la Policía Federal Argentina en la Inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad, y se deberá presentar en los tribunales el 22 del corriente mes.

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Se busca establecer cómo funcionó la operación inmobiliaria desde su origen, para esclarecer cómo llegó a manos de Adorni, ya que al parecer adquirió el departamento de Caballito pagando un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados a un año, sin interés.

Los otros cuatro citados a declarar fueron los dueños de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi (deberán hacerlo el 20 de abril), el encargado del edificio de la calle Miró (22 de abril) y Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni la casa de Exaltación de la Cruz, en el country Indio Cuá (27 de abril).

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