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Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción

Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
9 de Abril de 2026 | 18:48

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En tiempos donde todo parece efímero y vertiginoso, las historias de amor siguen abriéndose paso como pequeños refugios de humanidad. No siempre son perfectas, ni responden a moldes clásicos, pero laten con una intensidad que desafía cualquier algoritmo. Algunas nacen en una esquina cualquiera, otras sobreviven a kilómetros de distancia, y muchas se reinventan cuando parecía que ya no quedaba nada por decir.

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Como la de Lucía y Marta, que se conocieron en una sala de espera de hospital en La Plata. Una acompañaba a su padre, la otra a su hijo. Entre cafés fríos y silencios incómodos empezó un diálogo tímido que, con el paso de los días, se volvió indispensable. Lo que al principio fue compañía en la incertidumbre terminó convirtiéndose en un vínculo sólido, de esos que se eligen todos los días, incluso en los momentos difíciles.

También está la historia de Diego y Andrés, que durante años cruzaron miradas sin hablarse en el mismo colectivo. Siempre a la misma hora, siempre en los mismos asientos. El azar, o tal vez el destino, hizo que un día uno olvidara bajar y el otro se animara a preguntar. Desde entonces, ese viaje cotidiano dejó de ser rutina para transformarse en el inicio de una vida compartida.

En otro punto de la ciudad, Valeria y Gustavo llevan más de tres décadas juntos, pero su historia no empezó como una novela romántica sino como una apuesta. Se conocieron trabajando en un comercio, discutían por todo y juraban que no se soportaban. Un almuerzo compartido cambió el tono, y con los años aprendieron que el amor también puede construirse desde las diferencias, con paciencia y humor.

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Más reciente es el caso de Camila y Tomás, atravesados por la virtualidad. Se conocieron en una aplicación, en plena madrugada, cuando ninguno podía dormir. Lo que comenzó como una charla pasajera se convirtió en horas de conversación, videollamadas interminables y finalmente un encuentro cara a cara que confirmó lo que ya intuían: que incluso en tiempos digitales, el amor sigue encontrando formas muy reales de manifestarse.

Historias distintas, recorridos únicos, pero un mismo hilo conductor: la necesidad de encontrarse con otro, de construir algo que resista al paso del tiempo, a las dudas, a los cambios. Porque el amor no tiene una sola forma ni una sola definición, y tal vez ahí radique su mayor fuerza.

Por eso, desde EL DIA queremos invitar a nuestros lectores a ser protagonistas. Porque detrás de cada pareja hay un relato que merece ser escuchado, contado y compartido.

Tu historia de amor merece ser contada

¿Querés que todos conozcan cómo se cruzaron sus caminos, cómo empezó la relación y qué la hace perdurar en el tiempo? Compartí tu historia con nosotros.

Escribinos a libros@eldia.com y un periodista se pondrá en contacto para entrevistarlos. También podés comunicarte al 221 477-9896.

Porque cada gran amor tiene una historia que vale la pena leer.

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