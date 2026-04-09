Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción

Trágico incendio en La Plata: murió el jubilado tras quedar atrapado entre las llamas
Trágico incendio en La Plata: murió el jubilado tras quedar atrapado entre las llamas
Estatales anunciaron un paro nacional para el 21 de abril: que pasará en Provincia y La Plata
Escasean fondos y los intendentes motorizan marchas y reclamos por la situación financiera en municipios bonaerenses
El Lobo ante Camioneros con el único objetivo de ganar: formaciones, hora y TV
VIDEO.- Después del dolor, una caricia al alma para Benito: el perro del jubilado asesinado en La Plata ya tiene nueva familia
Milei: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”
Micros | La reunión entre el Gobierno y las cámaras transportistas, sin avances: prometen "normalizar" gradualmente
Excarcelaron a la auxiliar de jardín de La Plata que robó y estafó a su compañera de trabajo
El conflicto por los micros y la plaza Malvinas dominaron el debate en el Concejo Deliberante de La Plata
La industria se desplomó 12% en los primeros dos meses del año: cuáles fueron los sectores más afectados
El juez pidió levantar el secreto bancario de Adorni y citó a declarar a otros cinco testigos
El drama de la falta de agua en La Plata, en primera persona: "Me levanto a las 4:30 para saber si carga el tanque"
Terminó la elección de autoridades en las facultades de la UNLP: uno por uno, todos los decanos
Tapia y Toviggino, más complicados: ¿retenían indebidamente los ingresos por publicidad de los clubes?
Ex combatientes de La Plata rechazan la "Marcha de Antorchas" a la Plaza Islas Malvinas impulsada por Presti
“Me enojé y lo agarré”: Gonzalo Heredia, entre gritos y tensión, explotó contra un fan en el teatro
Anna Chiara Del Boca contra su padre Ricardo Biasotti: “Sé perfectamente lo que viví"
VIDEO. "Pidió que la filmaran hasta el final": el tráiler y los detalles de "Perfecta", el documental de Silvina Luna
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Vuelco, un herido y caos en el cruce de Camino Centenario y 466: al filo de la tragedia
FIFA eligió a los mejores árbitros de Argentina y por primera vez habrá tres en un Mundial
Lluvia de disparos en La Plata y la sospecha de una trama narco
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota
Etcheverry le hizo un gran partido a Alcaraz, aunque no fue suficiente y se despidió de Montecarlo
Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción
Israel inicia negociaciones y Trump dice que tropas permanecerán desplegadas cerca de Irán
Quién es el detenido por el brutal crimen de Néstor Copoletti en Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En tiempos donde todo parece efímero y vertiginoso, las historias de amor siguen abriéndose paso como pequeños refugios de humanidad. No siempre son perfectas, ni responden a moldes clásicos, pero laten con una intensidad que desafía cualquier algoritmo. Algunas nacen en una esquina cualquiera, otras sobreviven a kilómetros de distancia, y muchas se reinventan cuando parecía que ya no quedaba nada por decir.
Como la de Lucía y Marta, que se conocieron en una sala de espera de hospital en La Plata. Una acompañaba a su padre, la otra a su hijo. Entre cafés fríos y silencios incómodos empezó un diálogo tímido que, con el paso de los días, se volvió indispensable. Lo que al principio fue compañía en la incertidumbre terminó convirtiéndose en un vínculo sólido, de esos que se eligen todos los días, incluso en los momentos difíciles.
También está la historia de Diego y Andrés, que durante años cruzaron miradas sin hablarse en el mismo colectivo. Siempre a la misma hora, siempre en los mismos asientos. El azar, o tal vez el destino, hizo que un día uno olvidara bajar y el otro se animara a preguntar. Desde entonces, ese viaje cotidiano dejó de ser rutina para transformarse en el inicio de una vida compartida.
En otro punto de la ciudad, Valeria y Gustavo llevan más de tres décadas juntos, pero su historia no empezó como una novela romántica sino como una apuesta. Se conocieron trabajando en un comercio, discutían por todo y juraban que no se soportaban. Un almuerzo compartido cambió el tono, y con los años aprendieron que el amor también puede construirse desde las diferencias, con paciencia y humor.
LEA TAMBIÉN
Nutricionistas, sexólogos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Más reciente es el caso de Camila y Tomás, atravesados por la virtualidad. Se conocieron en una aplicación, en plena madrugada, cuando ninguno podía dormir. Lo que comenzó como una charla pasajera se convirtió en horas de conversación, videollamadas interminables y finalmente un encuentro cara a cara que confirmó lo que ya intuían: que incluso en tiempos digitales, el amor sigue encontrando formas muy reales de manifestarse.
Historias distintas, recorridos únicos, pero un mismo hilo conductor: la necesidad de encontrarse con otro, de construir algo que resista al paso del tiempo, a las dudas, a los cambios. Porque el amor no tiene una sola forma ni una sola definición, y tal vez ahí radique su mayor fuerza.
Por eso, desde EL DIA queremos invitar a nuestros lectores a ser protagonistas. Porque detrás de cada pareja hay un relato que merece ser escuchado, contado y compartido.
¿Querés que todos conozcan cómo se cruzaron sus caminos, cómo empezó la relación y qué la hace perdurar en el tiempo? Compartí tu historia con nosotros.
Escribinos a libros@eldia.com y un periodista se pondrá en contacto para entrevistarlos. También podés comunicarte al 221 477-9896.
Porque cada gran amor tiene una historia que vale la pena leer.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?