8 de Abril de 2026 | 22:52

Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

Si te perdiste las notas de esta semana, dejamos una selección de las más destacadas:

• Obesidad infantil: entre la crisis y el rol vital de las escuelas

• El deseo en crisis: menos encuentros, más pantallas y vínculos que se transforman

• La nueva cara de la estética: más jóvenes, más hombres y menos exceso

• La inteligencia artificial se metió en las aulas de la Región y nadie sabe cómo frenarla

• Se viene la fiesta de la pelota: ¿por qué son tan malas las canciones de los Mundiales?

• Fisicoculturista como papá: la historia del hijo “oculto” de Arnold Schwarzenegger

• Diego “El Cigala”: “Las músicas se encuentran y se aportan, y así crecen”

• Hablar inglés cara a cara: encuentros para practicar el idioma y conocer gente en La Plata

• Plantas de interiores: ¿la monstera, el potus o la aglaonema, cuál es la mejor opción?

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día con la Carta de Lectores.