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La inteligencia artificial se metió en las aulas de la Región y nadie sabe cómo frenarla

La inteligencia artificial se metió en las aulas de la Región y nadie sabe cómo frenarla
8 de Abril de 2026 | 22:52

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Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

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• Diego “El Cigala”: “Las músicas se encuentran y se aportan, y así crecen”

• Hablar inglés cara a cara: encuentros para practicar el idioma y conocer gente en La Plata

• Plantas de interiores: ¿la monstera, el potus o la aglaonema, cuál es la mejor opción?

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