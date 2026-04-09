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En un contexto económico todavía marcado por la incertidumbre, el dólar vuelve a ocupar el centro de la escena. Las distintas cotizaciones muestran movimientos moderados, pero detrás de esa aparente calma hay factores que generan expectativa tanto en el mercado como en el bolsillo de los argentinos.
En los últimos días, el dólar se movió dentro de un rango acotado, sin saltos bruscos. Esta dinámica responde, en gran parte, a una combinación de controles oficiales, menor emisión monetaria y cierta expectativa de ordenamiento macroeconómico en medio de la tensión por la guerra en medio Oriente.
Sin embargo, esa estabilidad convive con una tensión latente: la brecha entre los distintos tipos de cambio sigue siendo un indicador clave para medir la confianza del mercado. Cuando esa distancia se amplía, suele anticipar presiones futuras sobre el sistema cambiario.
Además, la demanda de dólares por parte de ahorristas e importadores se mantiene firme, lo que obliga a las autoridades a administrar con cautela las reservas y el acceso al mercado oficial.
Abril aparece como un mes sensible por varios motivos que pueden influir en la cotización. Primero por la inflación y las expectativas que existen en torno a ella. Si los precios continúan en niveles elevados, es probable que aumente la búsqueda de cobertura en dólares. La inflación sigue siendo uno de los principales motores de presión cambiaria.
Por otro lado influye el ingreso de divisas del sector agroexportador, que puede traer algo de alivio. Este período suele fortalecer las reservas y darle margen de maniobra al Gobierno para sostener la calma cambiaria.
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Mientras que cualquier cambio en la política cambiaria, como ajustes en el tipo de cambio oficial o modificaciones en los controles, puede impactar directamente en el valor del dólar.
Pero hay un punto clave que es el contexto internacional. Factores externos, como la evolución de tasas en Estados Unidos o movimientos en mercados emergentes, también pueden influir en el comportamiento local. Y todo ello arrastrado por la tensión que se vive en Medio Oriente que tiene como protagonistas a Trump e Irán, con amenazas letales y treguas de alto el fuego que se cumplen a medias.
De cara a las próximas semanas, los analistas manejan distintos escenarios. Uno de ellos es que si se mantienen los controles y hay ingreso de dólares del agro, el tipo de cambio podría seguir relativamente estable. Aunque advierten que un aumento de la inflación o expectativas negativas podría generar una suba lenta pero sostenida.
Además, sostienen que ante algún cambio brusco en la política económica o caída de reservas, no se descarta un movimiento más fuerte.
Lo cierto es que más allá de las cifras del mercado, el dólar tiene un efecto directo en los precios. Desde alimentos hasta servicios, muchas variables de la economía argentina están atadas, de manera directa o indirecta, a su evolución.
Por eso, lo que ocurra en abril no solo será relevante para economistas o inversores, sino también para cualquier persona que intente prever gastos, ahorrar o tomar decisiones financieras en un escenario cambiante.
En síntesis, el dólar atraviesa un momento de relativa calma, pero con señales que invitan a seguirlo de cerca. Abril será un mes clave para confirmar si esa estabilidad se consolida o si vuelven las tensiones cambiarias.
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