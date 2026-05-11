Una avenida de Los Hornos a oscuras y vecinos en vilo: “Es re inseguro”

La avenida 143 entre 61 y 62, en Los Hornos, está totalmente a oscuras por luminarias sin funcionar y los vecinos viven en vilo.

Según indicaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896), hace “más de dos meses que estamos sin luz”. “Es una boca del lobo. No anda la alarma vecinal y le quisieron robar a un vecino. Es re inseguro. Se hicieron más de veinte reclamos y nada, como siempre”, agregaron.