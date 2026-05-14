Milei dijo que enfrentó un “intento de golpe de Estado” con “los medios, políticos y empresarios como cómplices”

Tras el dato de la inflación de abril, cuánto aumentará el transporte público en La Plata durante junio
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La ANMAT prohibió un desinfectante "anti-mufa" y un ministro del Gobierno salió al cruce
Arrancó la elección en el Colegio de Abogados de La Plata: quiénes son los candidatos
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El presidente Javier Milei sostuvo hoy que debió enfrentar un “intento de Golpe de Estado” con “los medios, políticos y empresarios que no les gusta este modelo como cómplices”.
“Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de golpe de Estado”, dijo en el canal de streaming Neura, en referencia a lo sucedido el año pasado luego de que La Libertad Avanza ganara las elecciones legislativas porteñas.
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