El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y consiguió la octava posición para la largada en la carrera de este domingo.

La pole position fue para el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que la primera fila la completa el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

EN DESARROLLO