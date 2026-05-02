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Franco Colapinto tuvo una gran actuación en la clasificación y largará 8° en el GP de Miami de la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una gran actuación en la clasificación y largará 8° en el GP de Miami de la Fórmula 1
2 de Mayo de 2026 | 18:09

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 El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y consiguió la octava posición para la largada en la carrera de este domingo.

La pole position fue para el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que la primera fila la completa el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

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