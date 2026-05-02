Franco Colapinto busca sumar más puntos en el Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

El piloto argentino Franco Colapinto atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada a la Fórmula 1 y este sábado tendrá una gran oportunidad en el Gran Premio de Miami. Tras una destacada actuación en la clasificación Sprint, el joven de Alpine partirá desde la octava posición y buscará meterse en la zona de puntos en una carrera que genera enorme expectativa entre los fanáticos argentinos.

Colapinto firmó una de sus mejores performances en la máxima categoría al marcar un tiempo de 1:29.320 en la SQ3, resultado que le permitió meterse entre los diez mejores de la grilla y compartir fila con Lewis Hamilton. Incluso, logró superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien largará décimo.

La pole position quedó en manos de Lando Norris, que encabezará la Sprint tras dominar la clasificación con McLaren. Detrás suyo partirán Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri, mientras que figuras como Max Verstappen y Charles Leclerc también estarán entre los primeros puestos.

La carrera Sprint del GP de Miami se correrá este sábado desde las 13 de Argentina y será transmitida por Fox Sports y Disney+. Más tarde, desde las 17, se desarrollará la clasificación para la carrera principal del domingo.

Luego de la clasificación, Colapinto se mostró conforme con la evolución del auto y dejó una frase que ilusionó a los seguidores argentinos: “Siento que encontramos el rumbo”. En Alpine también celebraron el rendimiento del piloto de 22 años, que volvió a ubicarse en el centro de la escena tras su reciente exhibición en Buenos Aires.