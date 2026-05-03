VIDEO. Gimnasia vs Argentinos Juniors: los goles

Luego de un inicio parejo, pero con algún susto en defensa para el Lobo, el equipo de Pereyra abrió el marcador a los 13 minutos luego de una intervención muy valiosa de Agustín Auzmendi peleando y ganando la pelota sobre la banda izquierda. El atacante avancó con pelota dominada y la colocó al medio para que el "Chelo" Torres tocara sin dificultad al gol.

A los 13, explotó el Bosque por el segundo gol tripero, por el autor tan querido y por la ratificación sobre el correcto rumbo que ha tomado el equipo desde la llegada de Ariel Pereyra como entrenador. Fernández definió de zurda ubicando la pelota cerca de la base del palo derecho de Cortez. El gol tuvo como partícipe en su construcción a Agustín Auzmendi, una de las figuras de la tarde.