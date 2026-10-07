A las puertas del juicio: nuevo revés para “La Toretto”

A menos de un mes del inicio del juicio por la muerte de Walter Armand, Felicitas Alvite recibió un nuevo revés judicial. La Justicia rechazó un pedido de su defensa para que pudiera salir dos veces por semana de su arresto domiciliario con el objetivo de trabajar en un estudio jurídico de La Plata. La resolución, a la que accedió en exclusiva EL DIA, vuelve a poner bajo la lupa la situación de la joven, que permanece con una morigeración de la prisión preventiva desde mayo de 2025 y sin tobillera electrónica.

Pero la decisión judicial también reavivó el dolor y la indignación de la familia de Walter, que desde hace más de dos años espera el juicio que comenzará el próximo 2 de noviembre. Milton Armand, hermano de la víctima, habló con este diario y fue contundente al referirse tanto al nuevo pedido como a la manera en que Alvite atravesó estos meses mientras se aguarda el debate oral.

“Es como una cargada, como una tomada de pelo hacia nosotros, hacia la Justicia”, sostuvo Milton al conocer el intento de la defensa para que “La Toretto” pudiera salir de su casa y concurrir a un estudio jurídico. Para el hermano de Walter, el planteo resulta difícil de comprender mientras la familia se prepara para afrontar un juicio que llega después de una espera de más de dos años.

El pedido rechazado en las últimas horas fue presentado por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, donde Alvite realizaría tareas administrativas y de asistencia.

La resolución tuvo un elemento central: el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 consideró que la proximidad del debate oral incrementa la necesidad de garantizar la sujeción de Alvite al proceso. El juicio, además, finalmente quedó fijado en cinco jornadas consecutivas: comenzará el lunes 2 de noviembre y continuará los días 3, 4, 5 y 6, siempre desde las 10.

Para Milton, sin embargo, el planteo laboral se inscribe en una situación que la familia viene observando con particular dolor desde que Alvite obtuvo el arresto domiciliario. “Una prisión domiciliaria sin tobillera es una prisión domiciliaria muy rara”, expresó. Y agregó: “Podía hacer lo que quiere. Todo muy injusto”.

El hermano de Walter recordó además que este no fue el primer intento de modificar las condiciones en las que Alvite cumple la medida. Claro, es que se trata de la segunda propuesta laboral que trasciende desde que obtuvo la morigeración: anteriormente había intentado conseguir autorización para trabajar como niñera.

La familia, en tanto, sigue mirando hacia el 2 de noviembre. “Si bien ya son dos años, sabiendo que falta poco, vuelve todo. Es difícil, porque tenés que arrancar de nuevo a acordarte de todo. No te olvidás nunca”, contó Milton.

Walter era músico y padre de familia cuando murió, el 12 de abril de 2024, tras ser embestido en 13 y 532. Según la acusación, Alvite circulaba a alta velocidad a bordo de un Volkswagen Gol Trend y cruzó semáforos en rojo antes de impactar contra la moto en la que se desplazaba Armand. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Alvite, conocida como “La Toretto”, llegará al juicio acusada de ese delito. Valentina Velázquez, quien iba con ella aquella madrugada, también será juzgada por su presunta participación en una prueba de velocidad o destreza con un vehículo, en los términos del artículo 193 bis del Código Penal.

“LAS CÁMARAS MOSTRARON TODO”

“No fue un accidente”, afirmó Milton. “Las cámaras lo mostraron todo”, sostuvo, en referencia a una de las principales pruebas que, según la familia, deberá ser analizada durante el proceso.

“Lo que esperamos es justicia”, repitió durante la entrevista con EL DIA. Para él, ninguna condena podrá reparar realmente la ausencia de Walter. “La justicia mi hermano no vuelve”, dijo, y agregó sobre la principal acusada: “Nunca hubo una disculpa, un perdón, no se hizo cargo de lo que hizo”. La familia Armand estará representada en el proceso por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando.