La falta de tobillera y otros argumentos del fallo

La propuesta era concreta: dos jornadas por semana, casi ocho horas fuera de su casa y con destino a un estudio jurídico ubicado en el centro de La Plata. La defensa de Felicitas Alvite, buscó de esa manera ampliar el margen de movimiento de la joven, que cumple arresto domiciliario. El objetivo, según plantearon sus abogados, era que pudiera sumar experiencia práctica mientras continúa sus estudios de Derecho y, además, generar ingresos.

La propuesta laboral contemplaba incluso que el estudio emitiera certificados de asistencia.

Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de la familia Armand, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, se opusieron al pedido.

El planteo fue analizado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, que terminó rechazándolo por unanimidad. Uno de los principales argumentos fue el momento procesal: el juicio comenzará el 2 de noviembre y finalmente se desarrollará durante cinco jornadas consecutivas, hasta el 6.

Para los jueces, la proximidad del debate oral no disminuye los riesgos procesales sino que, por el contrario, vuelve todavía más importante garantizar que Alvite permanezca sujeta al proceso. La resolución señala que autorizar dos salidas semanales de casi ocho horas, incluyendo los traslados, implicaría ampliar su margen de libertad justamente cuando se acerca una instancia decisiva.

Otro punto considerado fue la falta de un mecanismo de monitoreo electrónico. Alvite cumple arresto domiciliario desde el 12 de mayo de 2025, pero no cuenta con tobillera electrónica. Para el Tribunal, los controles propuestos por la defensa -como certificados del estudio y cámaras de seguridad del edificio- no permitían controlar sus desplazamientos durante los viajes de ida y vuelta.

Los jueces también remarcaron que las salidas que anteriormente se le habían autorizado por motivos médicos o humanitarios eran excepcionales y no podían equipararse con un régimen laboral periódico.

Además, señalaron que la propuesta laboral presentaba aspectos poco precisos, entre ellos la falta de una remuneración concreta y la ausencia de mayores precisiones sobre las tareas. Los argumentos vinculados con sus estudios y sus necesidades económicas fueron considerados atendibles, pero insuficientes frente a los criterios que deben evaluarse al momento de flexibilizar una medida de coerción.

Así, a menos de un mes del juicio, “La Toretto” deberá continuar cumpliendo el arresto domiciliario bajo las condiciones actuales.

“Esto causa mucha impotencia, mucho dolor”, dijo Milton a EL DIA. Para el hermano de Walter, este nuevo pedido fue otro motivo de indignación para una familia que todavía intenta entender cómo continuar después de la muerte de uno de sus integrantes. “Uno cuando hace un mal tan, pero tan grande, al menos tiene que asumir el daño que hizo”, sostuvo.