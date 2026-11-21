Otro robo de madrugada, una vivienda vulnerada y una mujer obligada a refugiarse en una habitación para evitar que la lastimaran. Esta vez ocurrió en calle 76 entre 6 y 7, a solo dos cuadras de la Comisaría Octava de Villa Elvira. Según indicaron voceros del caso a EL DIA, un delincuente forzó una ventana de la cocina, sorprendió a la dueña de casa mientras dormía y escapó con elementos de valor. El episodio se suma a una serie de hechos que mantiene en vilo a los vecinos del sur de La Plata.

La secuencia se registró alrededor de las 4 de la madrugada. Según la denuncia, el ladrón entró después de violentar una ventana que da a la cocina y se apoderó de un importante botín. Entre ellos había una computadora, prendas de vestir, dinero, y un manojo de llaves de los domicilios donde la víctima trabaja como asistente terapéutica. No habría exhibido armas ni llegó a golpearla, pero la situación tuvo un fuerte impacto en la mujer, que permaneció resguardada en el dormitorio de su hija hasta que pudo comprobar que el implicado se había ido.

La víctima no sufrió lesiones, aunque el miedo no terminó cuando el delincuente abandonó la propiedad. En su declaración manifestó que tanto ella como su familia quedaron atemorizados y recordó que ya habían atravesado un episodio de características similares durante el año pasado. Es decir, no se trata de una primera experiencia de inseguridad para ese grupo familiar.

El nuevo caso tampoco aparece aislado dentro del mapa de robos que vienen denunciando los vecinos del sur platense. En Villa Elvira, la preocupación se extiende por distintos sectores y alcanza también a barrios cercanos como Altos de San Lorenzo, donde los reclamos por hechos delictivos y episodios violentos se repiten.

Preocupante seguidilla

Hace algunas semanas, por ejemplo, otro robo puso en alerta a habitantes de Villa Elvira: delincuentes ingresaron a una propiedad de 8 bis y 81 y se llevaron una motocicleta Honda Wave. En ese caso, las cámaras de seguridad registraron movimientos de los sospechosos, mientras vecinos advertían que la inseguridad también estaba afectando la circulación cotidiana. Algunos conductores de aplicaciones, según contaron entonces, evitaban tomar viajes hacia determinados sectores.

A ese escenario se suman episodios de violencia que alimentan la inquietud en los barrios linderos. En Altos de San Lorenzo, vecinos de 28 y 89 denunciaron recientemente una balacera durante la madrugada. Según los registros que hicieron circular, se escucharon más de diez detonaciones y se observó a varios hombres armados en plena calle. Los habitantes relacionaron el episodio con presuntas disputas entre grupos llamados “soldaditos” que venderían drogas (ver página 15).

En ese contexto, otro de los reclamos que aparece entre los residentes apunta a la presunta venta de estupefacientes en distintos puntos de Villa Elvira y sus alrededores. Aseguran que realizaron denuncias en reiteradas oportunidades y sostienen que algunos de los grupos que se moverían en esos lugares podrían estar vinculados con los robos que sufren en las viviendas. Se trata de señalamientos vecinales que requieren investigación y corroboración, pero que forman parte de una preocupación que se repite en las conversaciones barriales.

Es por eso que el reciente asalto, cometido a pocas cuadras de una dependencia policial y con una mujer dentro de su propia casa, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa a los vecinos: cómo recuperar la tranquilidad en una zona donde los episodios de inseguridad parecen acumularse y donde los reclamos ya no se limitan a un solo barrio.