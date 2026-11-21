En otro episodio de inseguridad reportado en la madrugada de ayer, en Tolosa dos delincuentes armados irrumpieron en una vivienda, amenazaron a una mujer y la agredieron físicamente para robarle. El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 en una propiedad de 525 entre 6 y 7, donde los asaltantes se apoderaron de varios relojes y un celular. Según la denuncia, los dos hombres ingresaron al domicilio portando armas y utilizaron la intimidación y la violencia para concretar el robo. La víctima, una mujer de avanzada edad, fue agredida durante el asalto, aunque no sufrió lesiones de consideración y se encontraba fuera de peligro al momento de la intervención policial. Tras el episodio, efectivos de la comisaría Sexta acudieron al lugar y constataron el hecho. Por el momento, no se informó sobre personas detenidas. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 9 de La Plata, que interviene en la causa caratulada como robo.

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