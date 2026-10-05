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A pocas cuadras, otra noche violenta que mete miedo

Por Redacción

La seguidilla de episodios de inseguridad que viene registrándose en el norte platense sumó otro capítulo durante el fin de semana. En la noche del viernes voceros infomaron a EL DIA que se reportó una violenta entradera en una vivienda de 505 entre 26 y 27, en Gonnet, donde también se habría registrado un segundo ingreso en una propiedad cercana. De acuerdo con las primeras informaciones, los hechos habrían sido cometidos por una pesada banda delictiva que ya estaría bajo investigación y que contaría con un frondoso prontuario. La mecánica y la cantidad de delincuentes que habrían participado son ahora materia de análisis por parte de los investigadores. El episodio ocurrió a unas 14 cuadras del domicilio de 508 y 16 donde, una pareja de jubilados fue sorprendida de madrugada por tres delincuentes armados. La proximidad entre ambos casos vuelve a generar temor entre los habitantes de ese sector.

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