Inseguridad al límite: desvalijaron a dos jubilados en Gonnet

La inseguridad vuelve a dejar una escena difícil de digerir en la zona norte de La Plata. En las últimas horas, dos jubilados fueron sorprendidos mientras dormían en su casa de Gonnet por tres delincuentes que ingresaron de madrugada, los amenazaron con un arma y permanecieron alrededor de una hora dentro de la vivienda. Se llevaron dinero en efectivo, accedieron a parte de los pequeños ahorros de la pareja, y escaparon con distintos objetos de valor.

Según pudo saber EL DIA, el episodio ocurrió en una casa de 508 entre 16 y 17, a metros del Hospital San Roque de Gonnet, en un sector del norte platense que en los últimos días también quedó bajo la lupa por distintos hechos de inseguridad y que se encuentra relativamente próximo a la zona de la República de los Niños, donde vecinos también vienen denunciando episodios delictivos.

Por el asalto no hay detenidos. La investigación está en manos de la Justicia, y el hecho fue caratulado como robo agravado, por su comisión en poblado y en banda.

En base a lo revelado por voceros a este diario, el ataque ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada. La pareja estaba descansando cuando fue despertada por tres hombres vestidos con ropa oscura y con los rostros cubiertos. Uno de ellos estaba armado. “Despertate y dame la plata y danos los dólares”, fue la exigencia que, de acuerdo con el relato de la jubilada, escucharon apenas los delincuentes ingresaron.

La mujer les respondió que no tenían dólares. Entonces comenzó el saqueo. Mientras uno de los asaltantes permanecía en la cocina vigilando a la pareja y portaba un arma, los otros revolvían distintos sectores de la casa en busca de dinero y objetos de valor.

Los jubilados no sufrieron lesiones físicas, pero permanecieron bajo amenaza durante todo el episodio. Los delincuentes finalmente lograron apoderarse de unos 300 mil pesos en efectivo y accedieron a la cuenta de uno de los integrantes de la pareja.

No conformes con lo sustraído, realizaron transferencias desde un celular y llegaron a retirar un poco más de dinero que pertenercía a la jubilación de las víctimas.

Pero el botín no terminó allí. También se llevaron dos alianzas de oro, un par de aros, un celular y una caja de madera que contenía distintas herramientas.

“NO LLAMEN A LA POLICÍA”

En base a las primeras informaciones, el ingreso a la vivienda se produjo por una ventana ubicada en la parte trasera del inmueble. La abertura contaba con rejas y cerramiento de aluminio, pero ambos elementos fueron forzados para permitir el acceso.

Después de permanecer cerca de una hora dentro, los delincuentes salieron por la puerta trasera. Para hacerlo utilizaron las llaves de la casa, que luego dejaron en poder de las víctimas. Antes de retirarse, además, les dejaron una advertencia: que no llamaran a la Policía y que no gritaran.

La pareja recién pudo comenzar a ordenar lo ocurrido después de que los delincuentes se marcharan. Posteriormente se formalizó la denuncia en la comisaría Decimotercera de La Plata.

El episodio vuelve a poner el foco sobre una zona que, como viene informando EL DIA, acumula distintos reclamos vecinales por hechos de inseguridad. En el norte platense se sucedieron en las últimas horas denuncias por robos y episodios violentos (ver cuadro aparte) que alimentan una preocupación que ya no parece circunscribirse a un determinado horario.

El dato que se repite en varios de estos casos es precisamente ese: los delincuentes entran de madrugada, actúan durante el día y aprovechan distintos puntos de la ciudad para avanzar. Por ahora, nadie fue detenido y la investigación continúa para esclarecer el caso.