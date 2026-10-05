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Tránsito fatal en La Plata: un adolescente murió tras ser embestido por un micro

Por Redacción

Este lunes, un adolescente que circulaba en bicicleta falleció en La Plata tras ser embestido por un micro en la intersección de Diagonal 80 y calle 41, una zona de tránsito intenso.

Tras el impacto, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al lugar, donde lamentablemente se constató la muerte del joven a causa de las severas lesiones sufridas.

Asimismo, efectivos de la Policía Bonaerense y agentes de la Guardia Urbana Municipal montaron un perímetro de seguridad y dispusieron un corte total de tránsito en el cruce de Diagonal 80 y 40 para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica.

Los investigadores trabajan en la recolección de testimonios de testigos ocasionales y en el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Las pericias buscarán determinar la mecánica exacta del siniestro y la responsabilidad de los involucrados en la trágica maniobra. La causa quedó caratulada preventivamente como homicidio culposo.

Una problemática alarmante

La Plata se transformó, durante el último tiempo, en una de las ciudades con mayor índice de siniestralidad vial y muertes por accidentes de tránsito en la provincia de Buenos Aires.

En el ámbito bonaerense, suele disputar año a año los primeros puestos en cantidad de víctimas fatales junto a municipios como La Matanza o San Martín y la ciudad de Mar del Plata.

Además, más del 50% al 60% de los fallecidos en siniestros viales en el casco urbano y la periferia corresponden a conductores de motos y bicicletas, generalmente por falta de casco, sobrepasos imprevistos o escasa visibilidad.

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