Alerta, delincuentes: la inseguridad no para en la Región

La inseguridad sigue escribiendo capítulos que cada vez generan más preocupación en La Plata. Ya no importa si se trata de una zona comercial, un barrio de la periferia o el corazón mismo de la Ciudad. Los delincuentes parecen moverse con una impunidad que alarma a vecinos, mientras se multiplican los relatos de robos y ataques cada vez más audaces.

Las últimas horas dejaron dos episodios que reflejan con claridad esa realidad. Uno ocurrió en pleno centro platense, en un sector repleto de cámaras de seguridad, con intenso movimiento durante gran parte del día y a metros de la casa matriz del Banco Provincia. El otro tuvo lugar en City Bell, en un sector que desde hace meses aparece en el radar de la inseguridad y cuyos vecinos aseguran vivir en estado de alerta.

El hecho más reciente tuvo como víctimas a familiares del ex futbolista de Estudiantes de La Plata Luciano Galletti. Ocurrió en una inmobiliaria ubicada en 6 y 46, donde dos delincuentes sorprendieron a las personas que acababan de llegar al lugar de trabajo.

Según la información a la que tuvo acceso EL DIA, el dramático asalto ocurrió ayer temprano entre las 8 y las 8.30 de la mañana. Los ladrones redujeron a las víctimas y exigieron la entrega de dinero. Finalmente escaparon con un bolso que contenía efectivo cuyo monto aún no había sido determinado al cierre de esta edición.

Más allá del botín, el episodio volvió a encender alarmas por el lugar elegido para actuar. Se trata de una esquina neurálgica del centro platense, con cámaras públicas y privadas, movimiento constante y una fuerte presencia de entidades bancarias y comercios. Nada de eso pareció hacer dudar a los delincuentes.

Para los investigadores, uno de los aspectos centrales será determinar cómo los autores conocían la existencia del dinero y si se trató de un dato obtenido previamente o de una maniobra planificada.

“Maniataron a la madre y al hermano del ex jugador de Estudiantes. Todo fue pegado a la Agencia Luisito, en un primer piso, parece que los estaban esperando adentro. Es una zona muy abandonada, porque el inmueble está abandonado desde hace muchos años”, dijo un vecino a este diario.

De esta forma la causa fue caratulada como “Robo” y quedó en manos de la UFI N°16 y el Juzgado de Garantías N°4 de La Plata.

En la madrugada una banda intentó ingresar a una casa de 27 y 463. Hubo gritos y disparos

OTRA VEZ CITY BELL

Mientras tanto, horas antes del ataque en el Centro, otra situación volvió a sacudir a los vecinos de City Bell. Fue durante la madrugada en la zona de calle 27 y 463, donde un grupo de delincuentes intentó ingresar a una vivienda. Según relataron frentistas, los sospechosos se movilizaban en un Peugeot 208 gris y eran al menos cuatro o cinco personas.

La maniobra fue advertida por el propietario del inmueble antes de que pudieran concretar la entradera. En medio de la tensión, y siempre de acuerdo a los testimonios vecinales, se efectuó un disparo al aire que terminó frustrando el ataque y obligó a los sospechosos a escapar.

Sin embargo, el episodio no fue interpretado como un hecho aislado. Por el contrario, vecinos de la zona señalaron a este diario que el vehículo observado sería el mismo que apareció vinculado a otros ataques recientes.

Uno de los casos más resonantes ocurrió el 3 de septiembre en 28 bis y 464. Allí, delincuentes ingresaron a una vivienda, redujeron a sus ocupantes y los sometieron a momentos de extrema violencia. De acuerdo con testimonios recogidos, las víctimas fueron atadas, golpeadas y despojadas de distintas pertenencias.

La seguidilla de episodios alimenta un clima de bronca y desesperación. En ese contexto, algunos vecinos ya deslizan la posibilidad de adquirir armas o reforzar mecanismos de defensa particulares, una señal del nivel de hartazgo que existe en distintos sectores de la Ciudad.

La situación se repite con fuerza en barrios como Tolosa, Ringuelet y Los Hornos, donde vecinos denuncian robos a cualquier hora del día. En Los Hornos incluso comenzó a debatirse la posibilidad de organizar sistemas de vigilancia impulsados por los propios habitantes ante la falta de respuestas. En Villa Elisa siguen las denuncias por asaltos y ataques en sectores considerados “un colador” por los propios residentes.