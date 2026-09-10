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Un foco delictivo que no encuentra tregua ni paz

Por Redacción

Tal como viene informado este diario, la preocupación por la seguidilla de robos violentos mantiene en alerta a los vecinos de Tolosa, que este sábado volverán a reunirse para reclamar mayores medidas de seguridad y definir nuevas acciones ante la falta de respuestas oficiales. La convocatoria fue realizada por la Asamblea Vecinal de Tolosa y se desarrollará desde las 18 en la Plaza Iraola, ubicada en 2 entre 530 y 531. Del encuentro participarán vecinos, comerciantes y representantes de distintas instituciones barriales.

La movilización llega en medio de una sucesión de episodios que siguen generando temor. En las últimas horas, una familia denunció que delincuentes intentaron ingresar a una vivienda de 119 entre 526 y 527 tras saltar por una propiedad lindera. Los ocupantes advirtieron la maniobra desde una ventana y lograron poner en fuga a los sospechosos tras gritarles.

“No se puede vivir más así, todo el tiempo vigilando lo que pasa en la cuadra”, fue una de las frases que se escuchó entre los vecinos, quienes aseguran que la rutina diaria se transformó en una vigilancia permanente.

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