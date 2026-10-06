"Alma partida": dolorosa despedida de los padres del bebé que murió en el choque de Punta Lara

El trágico accidente ocurrido en Punta Lara, en el que murió Tadeo Ledesma, un recién nacido de apenas 10 días de vida, sigue golpeando duro. El siniestro vial se registró en la noche del domingo luego de que un vehículo colisionara por detrás al auto donde viajaba junto a su grupo familiar. Tanto Yasmín Jaimon como Iván Leonel Ledesma, la madre y el padre del menor, hicieron público sentidos mensajes de despedida a través de sus canales digitales en medio del profundo pesar de la comunidad.

La fiscalía interviniente ordenó la imputación por homicidio culposo del conductor que originó la colisión, pero fue liberado en las últimas horas, mientras se aguardan los peritajes definitivos.

El dolor de los padres de Tadeo Ledesma

El profundo impacto que causó la pérdida de Tadeo quedó reflejado en las conmovedoras publicaciones que su mamá realizó en Facebook. En un mensaje atravesado por el desconsuelo, la mujer de 24 años se dirigió directamente al recién nacido para volcar su pesar.

“Mi vida, mami no estaba lista para esto. Te arrancaron de mis brazos injustamente.. mi loquito de la tetita, tengo el alma partida; solo dame fuerzas, hijito, que estoy destruida”, expresó Jaimon en sus redes. En la misma línea, la joven reafirmó su amor incondicional al manifestar: “Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo”.

Días antes del hecho, la madre había expresado públicamente la inmensa alegría que atravesaba la familia por la llegada del bebé. En aquella oportunidad, definió el nacimiento como “la mejor sensación en todo el mundo” y dedicó unas palabras de bienvenida a su hijo: “Contigo me encontré… Entre tantas almas, yo te pude ver. Estoy enamorada de vos, hijo! Me llenaste el corazón con tu llegada. Tadeo, sos único, mi vida”.

Por su parte, Iván Leonel, papá del chiquito, hizo una dolorosa publicación en Instagram. "Hoy me toca despedirte, hijo de mi vida, mi príncipe, mi todo. Nos dejás un vacío enorme en nuestros corazones, un dolor que no se puede explicar con palabras". Luego agrega: "Gracias de corazón a todos los que nos dejaron un mensaje, a quienes nos acompañaron, nos abrazaron y nos hicieron llegar sus fuerzas desde cada rincón. Hoy las necesitamos más que nunca. Descansá en paz, vas a vivir eternamente mi corazón".

Así fue el triple choque fatal en Punta Lara

La reconstrucción inicial sitúa el choque alrededor de las 23:00 del domingo sobre la avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108, en la zona de Punta Lara. La secuencia violenta involucró a tres automóviles: una camioneta Ford EcoSport, un Volkswagen UP y un utilitario Fiat Fiorino, quedando registrada en el material grabado por las cámaras del Centro de Monitoreo municipal.

A bordo del utilitario circulaba un hombre acompañado por su pareja y los dos hijos de la mujer, de 3 años y 10 días de vida. La camioneta embistió desde atrás a la Fiat Fiorino, desatando una fuerte colisión que afectó severamente a los integrantes del vehículo menor.

Ante la urgencia de la situación, los dos niños recibieron traslado inmediato al Hospital de Niños para su atención médica de emergencia. Como consecuencia directa de los traumatismos sufridos en el hecho, las autoridades médicas confirmaron el posterior deceso de Tadeo, en tanto que su hermana de 3 años permaneció bajo observación médica en dicho centro de salud.

El conductor, liberado

El conductor de la Ford EcoSport fue identificado por las autoridades policiales como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años de edad. Tras el episodio, el hombre quedó demorado por los efectivos de seguridad, quienes debieron resguardar su integridad física debido a las tensiones e incidentes desatados con vecinos presentes en el lugar del siniestro.

La investigación judicial quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 del Departamento Judicial de La Plata, bajo la carátula de homicidio culposo. Este martes se supo que en las últimas horas fue liberado.

Por el momento, el expediente no cuenta con una reconstrucción pericial definitiva que determine la velocidad exacta de circulación ni la maniobra previa efectuada por los rodados involucrados, por lo que las causales desencadenantes continúan bajo estudio de las autoridades judiciales.